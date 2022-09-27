Губернатор Старовойт объяснил природу «громкого звука» в Курске

Фото: adm.rkursk.ru

«Громкий звук», зафиксированный над Курском вечером 27 сентября, связан с работой авиации Минобороны над городом. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

— Примерно в 21:10 в Курске зафиксирован громкий звук. Как сообщили наши военные, на большой высоте работает авиация Министерства обороны, — сказал политик.

Оснований для беспокойства нет, написал Старовойт в Telegram-канале.

22 сентября губернатор сообщил об обстреле ВСУ села Елизаветовки в Курской области. По его словам, инцидент обошелся без жертв и значительных разрушений. ВСУ выпустили семь мин, после чего огонь был подавлен.

12 сентября Старовойт сообщил об обстрелах поселка Теткино украинской армией. Он отметил, что в результате этого были повреждены восемь домов, некоторые надворные постройки, а также частный автомобиль.

Поселок Теткино Глушковского района уже подвергался обстрелам ВСУ. Тогда никто не пострадал, однако в нескольких домовладениях были выбиты окна, разрушены крыши, заборы и надворные постройки.