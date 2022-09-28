Юрист рассказал, как изменятся тарифы ЖКХ с 1 декабря

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Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев сообщил, что тарифы ЖКХ вырастут в среднем на 9 процентов с 1 декабря этого года.

Он рассказал, что повысится стоимость холодной и горячей воды, электроэнергии, отопления, газа и твердых коммунальных отходов.

Внеочередная индексация необходима для обновления теплотрасс, водопроводов и другой инфраструктуры, отметил юрист.

При этом в российском правительстве обещают, что очередной индексации в июле 2023 года не будет. Таким образом, тарифы на ЖКХ могут оказаться замороженными до 1 июля 2024 года, передает «Прайм».

23 сентября Минэкономразвития объявило о повторной индексации тарифов ЖКХ. Уточняется, что предельный уровень индексации тарифов 1 декабря для населения по стране не превысит 9 процентов. Так, средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц при реализации этих тарифных решений вырастет на 324 рубля.

Минстрой России разработал проект постановления правительства об изменении правил предоставления субсидий на оплату ЖКУ. Он предусматривает списание задолженности при наличии уважительных причин для неплатежей.