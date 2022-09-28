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Приметы и советы

Военком ЕАО сообщил, что не служивших в армии тоже призывают

Юлия Курганова
Общество
Военком ЕАО сообщил, что не служивших в армии тоже призывают
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Врио военного комиссара Еврейской автономной области (ЕАО) Дмитрий Кучабский рассказал, что частичной мобилизации в регионе в первую очередь подлежат мужчины с боевым опытом и служившие в армии, однако есть и те, кто не служил, находится в запасе и они старше 45 лет. Эта практика, по его словам, соответствует закону. При этом не служившие в армии даже добровольно приходят в военкоматы, а отказать им не могут.

— Президент сказал: в первую очередь и желательно призвать граждан, которые имеют боевой опыт и служили. Обращаю внимание — в первую очередь. Граждане, которые не служили, — они пребывают в запасе, и они подлежат призыву по мобилизации. То же самое касается граждан, которые пребывают в запасе, категории «возрастные», назовем это так, — рассказал Кучабский в Telegram-канале правительства ЕАО.

Он отметил, что многие мужчины в регионе, которые не служили, приходят на мобилизацию добровольно.

Форма для получения IT-специалистами отсрочки от призыва появилась на «Госуслугах». Для подачи заявления на отсрочку нужно сначала заполнить в кадрах форму-подтверждение от работодателя и подписать УКЭП гендиректора.

Мобилизация Регионы Армия
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