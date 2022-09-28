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Экс-гендиректор «Зимней вишни» признался в даче взятки главе Госстройнадзора в Кузбассе

Лейла Алиева
Происшествия
Экс-гендиректор «Зимней вишни» признался в даче взятки главе Госстройнадзора в Кузбассе
Фото: СК РФ

Бывший генеральный директор и совладелец сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове Вячеслав Вишневский признался в том, что он давал взятку главе регионального Госстройнадзора. Об этом в среду, 28 сентября, сообщил его адвокат Вадим Трифонов.

По его словам, Гособвинение потребовало для Вишневского в качестве наказания 10 лет лишения свободы, а также назначить штраф 490 миллионов рублей. В свою очередь защита будет настаивать на смягчении приговора, в том числе и из-за признания вины, пишет ТАСС.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел в Кемерове 25 марта 2018 года. Возгорание началось на верхних этажах здания, где были расположены детские зоны и кинозалы. В результате пожара погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Торговый центр был демонтирован в августе 2018 года. В рамках расследования уголовного дела были арестованы 15 человек.

12 мая 2021 года руководство торгового центра частично признало вину в деле о пожаре.

Бывший глава компании «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслав Вишневский, который владел сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня», был задержан в Польше 25 марта.

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