Военком Алтая заявил, что ошибочно мобилизованные граждане виноваты сами

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Мобилизованные по ошибке россияне чаще всего сами виноваты в этом. Такое мнение высказал в среду, 28 сентября, военный комиссар Алтайского края Марат Усманов.

— Очень много возмущений от того, что повестки получают граждане, имеющие право на отсрочку. Это стало возможным в результате того, что граждане сами не выполнили свои обязанности по воинскому учету, — заявил он.

По словам Усманова, такие люди сами не уведомляли военкоматы об изменениях своего семейного статуса или места работы. Еще одна причина подобных ошибок — часть кадровых работников не сообщила в комиссариат о назначении на должности, которые подлежат бронированию, говорится в обращении военкома.

До этого сообщалось, что проходящие срочную службу в армии россияне не подпадают под частичную мобилизацию. Однако их могут мобилизовать после увольнения в запас.

Представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России Владимир Цимлянский дал разъяснения по поводу того, какие категории граждан подлежат частичной мобилизации.

Форма для получения IT-специалистами отсрочки от призыва появилась на портале госуслуг. Для подачи заявления на отсрочку нужно сначала заполнить в кадрах форму-подтверждение от работодателя и подписать УКЭП гендиректора.