Эрдоган намерен обсудить с Путиным дипломатические усилия Турции по Украине

Фото: Администрация президента РФ

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что высоко оценивает планируемые в четверг, 29 сентября, переговоры с главой России Владимиром Путиным. Турецкий лидер планирует обсудить дипломатические усилия Анкары по урегулированию кризиса на Украине.

— Я высоко оцениваю, дай Бог, завтрашние переговоры. Мы намерены обсудить украинский кризис, наши дипломатические усилия, — заявил Эрдоган, передает РИА Новости.

26 сентября Эрдоган предложил организовать встречу лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Также он выразил благодарность обоим президентам за содействие при обмене военнопленными между Москвой и Киевом.

До этого глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что президент России Владимир Путин допускает возможность возвращения к переговорам с Украиной. Но происходить они будут уже на новых условиях.

В Минобороны сообщили, что в Россию после обмена пленными вернулись 55 военнослужащих, которые были в плену на Украине. Отмечается, что все возвращенные из украинского плена военные уже размещены в специализированных учреждениях, где им предоставят необходимую медицинскую и психологическую помощь.