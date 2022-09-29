Токаев исключил День первого президента из госпраздников Казахстана

Фото: Администрация президента РФ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, согласно которому День первого президента страны исключается из списка государственных праздников. Об этом сообщили в пресс-службе лидера страны в четверг, 29 сентября.

— Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии, культуры и праздников», — говорится в сообщении.

Данные поправки исключают День первого президента, который отмечается 1 декабря, из списка государственных праздников. Также в законодательстве республики установили национальный праздник День республики — 25 октября, а также государственный праздник День независимости — 16 декабря, который до этого был национальным, пишет ТАСС.

До этого президент Казахстана поддержал предложение депутатов местного парламента переименовать столицу Казахстана из Нур-Султана снова в Астану.

По мнению политолога Юрия Светова, которым он поделился с «Вечерней Москвой», нынешний глава Казахстана хочет провести реальную перестановку сил в республике и окончательно отойти от влияния бывшего президента.

Также эксперт добавил, что, когда конституция обновится и Токаев будет вновь избран президентом, тогда и будет ясно, собирается ли он что-то менять в системе управления Казахстана или будет проведена некая рокировка во власти.