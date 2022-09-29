«Объясняем.рф»: Граждане с бронью получат удостоверение об отсрочке от мобилизации

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Граждане РФ, которым положена бронь, могут получить удостоверение об отсрочке от призыва в рамках частичной мобилизации. Об этом говорится на правительственном ресурсе «объясняем.рф».

— Те, кому положена бронь, такое удостоверение получают. Остальным категориям граждан удостоверения не выдаются, — отмечается на сайте ресурса.

В рамках частичной мобилизации призванным россиянам будут выплачивать не менее 195 тысяч рублей в месяц. Кроме того, призванным гражданам полагаются льготы, среди которых бесплатный проезд, продовольственное и вещевое обеспечение и многое другое.

Представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России Владимир Цимлянский дал разъяснения по поводу того, какие категории граждан подлежат частичной мобилизации.

Минобороны РФ открыло горячую линию для родственников мобилизованных граждан, где можно получить всю необходимую информацию, касающуюся частичной мобилизации. Проходящие срочную службу в армии россияне не подпадают под частичную мобилизацию. Однако их могут мобилизовать после увольнения в запас.