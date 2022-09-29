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«Объясняем.рф»: Россияне с категорией здоровья «В» подлежат мобилизации

Георгий Соланович
Общество
«Объясняем.рф»: Россияне с категорией здоровья «В» подлежат мобилизации
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Граждане РФ с категорией годности «В» могут получить повестку в рамках частичной мобилизации согласно федеральному закону. Об этом сообщается на правительственном ресурсе «Объясняем.рф».

— Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации военнообязанных с категорией здоровья «В» не предусмотрена Федеральным законом от 26 февраля 1997 г. №31 «О мобилизационной подготовке», — отмечается на сайте «Объясняем.рф».

До этого на правительственном ресурсе появилась информация о том, что россияне, которым положена бронь, могут получить удостоверение об отсрочке от призыва в рамках частичной мобилизации.

Представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России Владимир Цимлянский дал разъяснения по поводу того, какие категории граждан подлежат частичной мобилизации. Так, проходящие срочную службу в армии россияне не подпадают под частичную мобилизацию. Однако их могут мобилизовать после увольнения в запас.

Минобороны РФ открыло горячую линию для родственников мобилизованных граждан, где можно получить всю необходимую информацию, касающуюся частичной мобилизации.

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