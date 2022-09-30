Юных москвичей пригласили проверить свои знания о столичных музеях

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Столичные школьники 5–11-х классов, а также студенты колледжей могут проверить знания о городских музеях в рамках кейс-чемпионата «Прогулки по Москве», который проводится впервые. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Кейс-чемпионат будет проводиться в три этапа. В рамках первого участникам предлагается в онлайн-режиме пройти квиз, который включает 25 вопросов разного уровня сложности.

На втором этапе школьники и студенты представят учреждениям культуры свои идеи по решению предложенных кейсов. Это может быть оригинальная концепция аудиогида, квест в локациях музеев, виртуальная выставка или маршрут прогулки.

Участниками третьего тура станут ребята, получившие наибольшее количество баллов. Им нужно будет проявить творческие способности в подготовке видеовизиток длительностью не более пяти минут для московских музеев, парков, усадеб, выставок или коллекций.

В жюри войдут специалисты крупных столичных музеев, представители научных и общественных организаций города, а также эксперты туриндустрии, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в рамках проекта «Разговоры о важном» в центрах московского долголетия (ЦМД) проходят экскурсии-квесты для столичных школьников. Мероприятия посвящены Дню пожилого человека, который отмечают 1 октября.