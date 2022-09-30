Около 20 человек погибли в результате взрыва в образовательном центре Кабула

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Не менее 20 человек погибли, еще 35 пострадали в результате взрыва в образовательном центре Кабула. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщил телеканал Al Jazeera.

По предварительной информации, полученной источником издания в сформированном радикальным движением «Талибан»* временном афганском правительстве, взрыв совершил террорист-смертник.

До этого сообщалось, что в одном из образовательных учреждений столицы Афганистана во время экзаменов прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, атака могла произойти с помощью беспилотника.

В начале сентября около посольства России в Кабуле прогремел взрыв. Позже выяснилось, что подрыв совершил террорист-смертник. Тогда Вашингтон решительно осудил террористическую атаку, в результате которой погибли два российских сотрудника. Белый дом расценил ее как акт «бессмысленного насилия».

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа 2021 года «Талибану» удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу государства — Кабул.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.