Нарышкин: Россия имеет материалы о роли Запада в организации атак на «Северные потоки»

Фото: Пресс-служба Совфеда

Российская сторона уже обладает материалами, которые указывают на роль Запада в организации и осуществлении атак на «Северные потоки». Об этом в пятницу, 30 сентября, заявил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

По его словам, случившееся является международным терактом. Он также добавил, что западная сторона пытается скрыть истинных организаторов и исполнителей атаки, передает РИА Новости.

В ночь на 26 сентября на газопроводе «Северный поток — 2» произошло падение давления. По данным оператора, ответственными сторонами являются ФРГ, Дания, Швеция, Финляндия и Россия. Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках «Северного потока».

Позже стало известно, что на месте утечки из газопровода «Северный поток» были зафиксированы мощные взрывы под водой.

На фоне падения давления на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» и без того высокие цены на газ в Европе выросли еще на 11 процентов. Регион фактически лишен крупнейшей топливной магистрали и стоит на пороге энергетического кризиса. Откуда же Европа будет получать газ в сложившейся ситуации? Отвечает «Вечерняя Москва».