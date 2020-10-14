«На грани замерзания»: политологи оценили заявление Лаврова об отношениях с ЕС

Фото: facebook.com / МИД России

Заявление министра иностранных дел России о том, что наша страна не будет унижаться перед Евросоюзом, несмотря на обострение отношений после инцидента с известным блогером, вряд ли приведет к прекращению диалога со Старым Светом, считают эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой». Нужно дождаться конкретных действий. Тем более вводимые ЕС санкции не затрагивают ключевые совместные проекты.

Годы без разговора

Как считает политтехнолог Наталия Елисеева, дело в том, что диалога между Россией и ЕС нет уже давно. Потому что наша страна стала проводить независимую политику. В какой-то степени на это повлияли возврат Крыма, операция ВКС в Сирии. И разговор с Евросоюзом идет сейчас, по сути, только на уровне экономических связей.

— Экономика берет свое. Несмотря на санкции, стороны пытаются находить выходы. Более того, иногда мы видели обход санкций в поставках какой-то продукции. Ничего конкретного в том, что Россия будет прекращать диалог, предпринимать какие-то действия, со стороны Лаврова сказано не было. Лично я пока вижу в его заявлениях браваду и попытку поднять рейтинг МИД, — заявила эксперт.

Ухудшать не стоит, улучшить — невозможно

На днях Лавров заявил, что не исключает временного прекращения диалога с людьми на Западе, которые отвечают за внешнюю политику и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора. Некоторые СМИ интерпретировали его слова как возможность прекращения диалога с ЕС, однако это не совсем так.

Чуть позже министр пояснил, что имел в виду. По его словам, Россия не должна перед Евросоюзом отчитываться ни в чем, потому что у нас есть свои законы и Конституция, цитирует чиновника ТАСС.

Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин придерживается мнения, что руководствоваться эмоциями в стиле «нас обижают, а мы не будем разговаривать», необъективно. Здесь нужен со стороны дипломатов спокойный и прагматичный подход.

По мнению эксперта, сейчас отношения между ЕС и Россией улучшить невозможно, но их не стоит ухудшать.

— Я думаю, можно остановиться, подумать, не торопиться с резкими заявлениями, не идти на какие-то эмоциональные шаги, что мы не будем общаться и так далее. А продолжить общение. Если даже в историю углубляться, мы же соседи. Да, были неприятные моменты, но со временем появлялась позитивная повестка, появлялись возможности для диалога, выстраивания отношений, — отметил Макаркин.

Мы нужны друг другу

В среду стало известно, что санкции, которые планирует ввести против России Евросоюз, не затронут такой важный проект, как «Северный поток — 2». Они коснутся всего шести человек и одной компании. Фактически ЕС вроде как и консолидированно высказывает свою позицию, вводя незначительные ограничения, а с другой стороны, не идет на обострение и не хлопает дверью.

Оба эксперта отмечают, что отношения между ЕС и Россией сейчас важны. Причем единой Европе не меньше, чем нам.

— Мы живем в таком мире, где все отношения важны. Строить иллюзию, что мы сейчас построим «железный занавес», ограничим все поставки и сможем жить спокойно, было неправильно. Россия, несмотря на импортозамещение и все остальное, полностью на самообеспечение не перешла. Учитывая 2020 год, это нормальная ситуация. Потому что все ключевые страны связаны между собой. Это экономическая модель мира, мы в ней живем. И ЕС нам нужен, даже с учетом «Северного потока — 2», который позволит нам решить и геополитические вопросы и вывести нас на уровень выше. Также и Евросоюзу мы нужны, — уверена Наталия Елисеева.

Алексей Макаркин придерживается аналогичного мнения, только опираясь на печальный опыт демонстративного разрыва с Западом во времена холодной войны.

— Я думаю, заявления Лаврова продиктованы эмоциями. Хотя сейчас отношения России и Европы действительно на грани замерзания или замерзли, — констатировал политолог.

Впрочем, даже на пике «гонки вооружений» в начале 80-х годов XX века они не прекращались. СССР продолжал поставки газа в ту же Германию. Только вряд ли это может быть для нас сейчас образцом, резюмировал Макаркин.

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