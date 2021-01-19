«Последний плевок Трампа»: эксперты оценили новые санкции против «Северного потока — 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Новые ограничения со стороны США в отношении трубоукладчика «Фортуна» и владельца судна — компании «КВТ-Рус», участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», не повлияют на реализацию данного проекта. Однако американцы продолжат увеличивать издержки европейцев. Такого мнения придерживаются политологи, опрошенные «Вечерней Москвой».

Как считает программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев, скорее всего, текущие санкции могут лишь препятствовать обслуживанию «Фортуны» в иностранных портах или финансовым операциям ее владельца за границей.

— Но на проект это не повлияет, поскольку техническое перевооружение судна было завершено ранее, а компания-владелец системообразующим российским предприятием не является. Компаниям из ЕС каких-либо проблем также пока не грозит, — сказал собеседник «ВМ».

По его словам, США и дальше продолжат вводить санкции против отдельных судов и компаний и оказывать на зарубежные организации какое-либо давление.

— И некоторые компании уже из проекта вышли: швейцарская страховая, например. Также речь шла о выходе норвежской сертификационной компании. Да, это будет повышать издержки, возможно, несколько тормозить проект. Но пока трубы будут укладываться. Несмотря на то, что все еще остается много неясного, судя по всему, газопровод достроят, — добавил Тимофеев.

Политтехнолог, автор Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов тоже отмечает тот факт, что даже с учетом ограничений со стороны США газовую магистраль, идущую по дну Балтийского моря, продолжают строить. Текущие санкции эксперт назвал «последним плевком администрации (президента США — прим. «ВМ») Дональда Трампа в отношении «Северного потока — 2», но, на его взгляд, они уже не играют никакой роли.

С точки зрения Баширова, вопрос заключается только в том, готова ли будет администрация нового американского президента поддерживать введенные в адрес участников проекта ограничения.

— Вероятно, администрация Байдена будет демонстрировать сближение с Европой. Есть много вопросов, где энергетическая политика будет только частью обсуждений. В конечном итоге все может закончиться тем, что некие американские компании войдут в число акционеров «Северного потока — 2» и будет разделен газовый рынок Европы, на котором американцы получат свою долю, — предположил специалист.

Правда, при таком варианте развития событий пострадают инвесторы «СП-2» — немецкие компании, констатировал Баширов. Они получат меньшую доходность. На российский Газпром возможный приход американцев, по сути, никак не повлияет.

— Дело не в природном газе, который пойдет по трубам. Дело в том, что он может быть сгенерирован в голубой водород — новое топливо, которое может быть получено из природного газа. Европа переходит на производство без углеводородов. Возможно, США были бы больше удовлетворены полной блокировкой проекта, но и для них при достройке газопровода все сложится неплохо, потому что доходность будет около 300 процентов от того, что они вложат на старте, — отметил политтехнолог.

Ранее Министерство США опубликовало очередной черный список. Помимо баржи «Фортуна» и компании «КВТ-Рус», ограничения коснулись шести судов, в том числе двух танкеров под российским флагом: «Максим Горький» и «Сиерра».

Также рестрикциям подверглись ООО «Рустанкер», зарегистрированное на Кубани, и 14 компаний в Италии, Швейцарии, США, Венесуэле, Великобритании и на Мальте.

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