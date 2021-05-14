«Щадить никого не станут»: к чему приведет наземная операция Израиля в секторе Газа

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Израиль провел самый масштабный обстрел сектора Газа с момента очередного обострения конфликта. Почти за час по 150 целям в анклаве удары нанесли 160 самолетов. С земли их поддерживали танки и артиллерия. При этом на саму палестинскую территорию силы ЦАХАЛ не входили. Между тем в Армии обороны Израиля к наземной операции готовятся. К чему она может привести, «Вечерней Москве» рассказали политологи.

Новые модели войны

Сейчас войны, как правило, идут по сценарию Афганистана и Йемена, объясняет независимый эксперт по Ближнему Востоку, политолог Маис Курбанов. Даже самая технологически оснащенная армия не может противостоять народам, готовым к войне и борьбе за освобождение своей земли.

— Последнее слово здесь будет за палестинцами. Всех не перебьешь. Они готовы пожертвовать собой и освободить свои территории. Отступать они не будут, потому что дальше будет еще хуже. После этих событий Израиль ни на какие уступки не пойдет. Они будут каждого араба, каждого палестинца теперь держать под контролем. А партизанская война будет продолжаться до конца. Тем более палестинцев поддерживает весь мир, кроме западных стран. Они прекрасно понимают, что другой такой возможности не будет, — отметил эксперт.

Кроме того, и движение ХАМАС, правящее в секторе Газа, сейчас уже не то, что раньше, говорит Курбанов. У них на вооружении есть и беспилотники, и ракеты, позволяющие стрелять по всей территории Израиля. Так что в текущих условиях еврейскому государству нужно садиться за стол переговоров и идти на уступки.

— Война будет жестокой, щадить никого не станут, не как раньше. Палестинцы будут сражаться до конца. У них выхода нет: либо тюрьма, либо уничтожение. В самом Израиле, возможно, арабов и задавят, но на других территориях — нет. Палестинцы до зубов вооружены. Весь мир понимает, что арабы в этой ситуации правы, — добавил спикер.

Огромные человеческие жертвы

При этом к наземной операции Израиль, вероятно, прибегать не будет, предполагает Курбанов.

— Нельзя недооценивать своего врага. В Газе каждый ребенок вооружен и готов сопротивляться вторжению. Танком проблему не решишь. Тут уже надо применять только оружие массового поражения, но это уже было бы истреблением целого народа, — заключил собеседник «ВМ».

Однако, если вторжение все-таки состоится, это приведет к большим человеческим потерям со стороны палестинцев, уверен политолог Камран Гасанов. Причем, судя по опыту предыдущих шести таких операций после 2005 года, число жертв может исчисляться не сотнями, а тысячами. Чисто с военной точки зрения это, конечно, позволит успокоить ситуацию.

— Израиль уничтожит те пункты, откуда запускаются ракеты, погибнет немало боевиков. А насилие в отношении мирных жителей окажет давление на ХАМАС с тем, чтобы они перестали рисковать жизнями простых граждан и обстреливать территорию Израиля. Операция, скорее всего, будет непродолжительной — неделя–две. Предыдущие не длились долго. Там территория в районе 300 квадратных километров, а это меньше Москвы до МКАД. К тому же израильская армия одна из мощнейших на Ближнем Востоке. Ей ничего не стоит просто пройтись по сектору Газа и уничтожить ХАМАС, — считает специалист.

Проблема тут в том, что бойцы ХАМАС прячутся в домах мирных жителей, отмечает Гасанов. И пока в ЦАХАЛ разберутся, где мирный житель, а где боевик, уйдет время, тогда как операцию нужно будет завершить как можно быстрее. Отсюда и риск больших человеческих потерь со стороны палестинцев.

Что остановит Израиль

Безусловно, решительные действия вооруженных сил еврейского государства позволили бы завершить эскалацию, говорит Гасанов. Но силовой вариант решения конфликта, с точки зрения спикера, станет огромным ударом по имиджу Израиля.

— Вполне возможно, последуют санкции. Не исключено, что ОАЭ и Бахрейн могут сделать шаг и разорвать мирное соглашение. Если даже они этого не сделают, то те арабские страны, которые собирались подписать мирные соглашения с Израилем, скорее всего, воздержатся от этого шага. Со стороны США также стоит ждать критики, хоть они и относятся с пониманием к антитеррористической операции. Россия выступит с критикой, Турция с Ираном очень жестко отреагируют. Но вряд ли кто-то сможет остановить Израиль, — прогнозирует политолог.

Остановить Израиль сможет только сильное давление извне, и оно должно исходить не от одной страны, добавляет он. Здесь нужна мощная международная солидарность, заключил собеседник «ВМ».

В самом секторе Газа уже ответили на ночные обстрелы Израиля. По данным РИА Новости, беспилотник движения ХАМАС нанес удар по химическому заводу в поселении Нир-Оз, расположенном на границе с анклавом.

Конфликт между Израилем и Палестиной

Напомним, очередная эскалация палестино-израильского конфликта началась 7 мая. Тогда вспыхнули волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима, в которых по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей. В результате уже больше недели продолжаются акции протеста, которые перерастают в беспорядки. На фоне этих событий глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН провести заседание Совета Безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

Вечером 10 мая из сектора Газа в направлении нескольких израильских городов были выпущены десятки снарядов. Большинство из них были перехвачены системами ПВО. Ответственность за атаку взяла на себя организация ХАМАС. Позднее Израиль нанес ответные удары по военным объектам ХАМАС.

Обострение вызвало обеспокоенность и в международном сообществе. В пятницу, 14 мая, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал стороны немедленно прекратить боевые действия.

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