Править вечно: почему Лукашенко передал часть полномочий правительству

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет о передаче части своих полномочий правительству и местным органам власти. Какие мотивы движут главой соседнего государства, «Вечерней Москве» рассказала политолог Наталья Елисеева.

По ее словам, своими новыми указами Лукашенко так или иначе пытается смягчить происходящее в Белоруссии.

— Именно с этим связаны и более ранние решения — в частности, о повышении возрастного ценза для президента, об ограничении сроков и в этом плане он действует в определенных рамках, которые ему навязаны для того, чтобы несколько ограничить давление со стороны запада, — заявила эксперт.

22 июля Лукашенко подписал декрет о передаче правительству полномочий по приватизации государственной собственности и здесь встает вопрос, что в итоге будет с этой госсобственностью, когда начнется приватизация и кто от нее пострадает, пояснила Елисеева.

Однако само по себе это решение, говорит специалист, способствует скорее расширению влияния власти, пусть номинально и не со стороны Лукашенко, а со стороны правительства.

Внешне же данные процессы выглядят несколько наоборот. Принимая декреты о передаче части своих полномочий, Лукашенко хочет как раз таки показать, что он передает власть, не собирается править вечно и готов вести диалог с народом, считает политолог.

— Но, опять же, по сути своей часть решений носит номинальный характер. Как он управлял, так и будет управлять. Просто это будет не через него, а через правительство и местные органы. Формально он остается президентом и вряд ли через два дня скажет «Я устал, я ухожу». Так или иначе выборы прошли в прошлом году и Лукашенко на них победил, так что к отставке он, вероятно, не готовится, — заключила собеседник «ВМ».

Как сообщили в пресс-службе президента Белоруссии, в стране действительно началось перераспределение президентских полномочий, которого ждали многие граждане страны. Пока оно касается только приватизации государственной собственности. Функции главы государства по согласованию эмиссии дополнительных выпусков акций предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, находящихся в собственности Республики Беларусь, передаются правительству и местным органам власти, передает агентство БелТА.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно официальным результатам, за действующего главу государства проголосовали 80,1 процента избирателей, а за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

После этого в Белоруссии прошли массовые протесты, подавленные силовиками. За неделю митингов в столкновениях на улицах городов страны были пострадали несколько сотен, а задержаны несколько тысяч человек. Также были заведены десятки уголовных дел по факту нападения на сотрудников силовых структур.

Из-за силового разгона протестов Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко и нескольких белорусских компаний. Затем санкции были введены из-за экстренной посадки самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс 23 мая 2021 года. На его борту находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, который был задержан. Вместе с ним под арест поместили гражданку России Софию Сапегу. Почти месяц они провели в минском СИЗО № 1. А 25 июня стало известно, что они находятся под домашним арестом.