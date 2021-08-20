«Спасла, отстояла»: политолог Рар рассказал, за что Россия благодарна Меркель

Фото: Администрация президента РФ

Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву в пятницу, 20 августа, можно назвать прощальным. За долгие годы международного сотрудничества Меркель сделала многое для спасения отношений между двумя государствами, несмотря на критику со стороны Европейского союза. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, приезд Меркель в Москву можно назвать прощальным визитом. Два лидера двух больших государств работали вместе 16 лет. Это была дружба не без конфликтов, но все равно по важным вопросам удавалось договориться и двигаться вперед.

Рар отметил, что Меркель всегда делала акцент на права человека, на критику нарушений прав человека в России, на либеральные ценности. При этом, особо подчеркнул политолог, канцлер «спасла стратегические отношения между Германией и Россией в то время, когда Европейский союз и РФ фактически перестали общаться»: не проводятся саммиты и встречи, со стороны Европы видна только жесткая риторика, постоянно звучат критика и призывы к санкциям.

— Германия благодаря сильному интересу к экономическим проектам в России и пониманию (Меркель это осознавала), как важна Россия в глобальной политике, спасла, отстояла понимание того, что нужно иметь стратегические, особенные отношения с Россией, несмотря на то, что критика за это в адрес Германии была большой, — сказал собеседник «ВМ».

Свидетельством этого, по мнению политолога, являются остановка расширения НАТО на Украину и в Грузию, посредничество Германии в грузинском и украинском конфликте, строительство «Северного потока — 2». Что касается прокладки газопровода, то без Меркель, без согласия и борьбы за него со стороны правительства Германии проект не было бы возможно реализовать.

Рар также рассказал, что на встрече лидеры двух стран, вероятно, обсудят ситуацию в Афганистане. Меркель понимает, что стабильность в регионе зависит от России, а не от США, поэтому будет выстраивать стратегические отношения.

— И сейчас, мне кажется, главной темой визита будет Афганистан, а не что-либо другое. Потому что именно это будоражит и Германию, и весь мир. В связи с этим нужно сказать, что Меркель понимает, что стабильность в Афганистане, во всем регионе зависит сегодня не от Америки, а от России и когда-то в будущем — от Китая. Поэтому нужно вести, отстраивать стратегические отношения, — сказал политолог.

Однако он отметил, что германская пресса и элита не понимают важности этого. Как рассказал собеседник «ВМ», немецкие газеты пишут про визит Меркель в Россию неправильные и нехорошие материалы.

— Я просто в ужасе смотрю, что пишут немецкие газеты про визит Меркель сегодня к Путину. Главные газеты пишут, что Путину нельзя доверять, что он шпионит против Германии, ничего хорошего от России ожидать нельзя, что отношения между Меркель и Путиным на самом деле всегда были плохими. Постоянно подливают масло в огонь для конфликтов, — сказал Рар.

Главы государств, как ожидается, обсудят международную повестку, в том числе ситуации в Белоруссии, Афганистане и конфликт на востоке Украины. Кроме того, в ходе своей поездки Меркель проведет пресс-конференцию и возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Меркель в 2018 году объявила, что больше не будет участвовать в борьбе за пост канцлера. После очередных выборов в бундестаг, которые пройдут в сентябре, получившая большинство партия сформирует правительство с новым главой государства.

После поездки в Россию Меркель отправится на Украину, где проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским по поводу гарантий в случае запуска газопровода «Северный поток — 2».