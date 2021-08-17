«Байден прав»: каких целей достигли американцы в Афганистане

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Американцы в ходе афганской операции достигли главной цели — отомстить виновным в теракте 11 сентября 2001 года в США. Однако цель построения современного демократического государства на территории Афганистана провалилась. И теперь США не будет волновать обстановка в покинутой ими стране. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал политолог, председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

Президент США Джозеф Байден заявил, что готов к критике за вывод американских военных из Афганистана, однако настаивает на том, что это решение было верным. Он добавил, что у Вашингтона заранее были подготовлены планы действий на случай любого развития событий в Афганистане, включая и захват страны «Талибаном»*. Байден подчеркнул, что он и его помощники «внимательно следили за развитием ситуации в Афганистане» и «без промедления выполняли подготовленные планы». Глава Белого дома, по его словам, не будет отдавать приказ солдатам США «бесконечно воевать в гражданской войне в другой стране».

Как рассказал Лукьянов, спешный вывод американских сил из Афганистана нанес по имиджу США определенный удар. Но преувеличивать значимость Афганистана для американцев не стоит.

— Байден прав в том смысле, что предметной задачей 2001 года было возмездие, то есть уничтожение инфраструктуры «Аль-Каиды»**, которая, по мнению спецслужб, организовала теракт 11 сентября. Это было сделано. Десять лет спустя был уничтожен сам бен Ладен — человек, который считается ответственным за эти теракты. В этом смысле Байден прав, — сказал собеседник «ВМ».

Также политолог отметил, что президент США лукавит, когда утверждает, что построение современного государства в Афганистане не было задачей американцев. Это неправда, выразил уверенность Лукьянов.

— Когда все это затевалось при администрации Буша-младшего, доминировала именно точка зрения, что задача Соединенных Штатов на пике их глобального могущества — строить современные эффективные демократические государства везде и тем самым снижать угрозу для Соединенных Штатов. Эта блистательная миссия была провалена, провалена быстро, — сказал политолог.

Уже в середине 2000-х стало понятно, что современного демократического государства построить в Афганистане не получится. После американцы длительное время не желали это признавать. По словам политолога, «Байдену нужно отдать должное, что в конце концов об этом сказал», но он немного лукавит.

— Что касается поражения или непоражения, я думаю, что тут более разумно говорить не о том, была ли афганская кампания поражением, а о том, что вот с этими событиями завершилась целая большая эпоха, когда США предполагали быть миром и его трансформировать. Больше этого не будет, — отметил политолог.

По его словам, в случае ухудшения ситуации в Афганистане, а конкретно нарушений прав человека, США реагировать и защищать афганцев не будут. Теперь это проблема Афганистана.

— Байден четко сказал, что миссия закончена, он возложил ответственность за происходящее на неспособность бывших афганских властей, афганской армии защититься. При этом утверждается, что американцы сделали для них все, что могли, — подчеркнул Лукьянов.

Политолог высказал мнение, что талибы* в ближайшее время сделают все, чтобы укрепиться во власти. Они усвоили уроки 90-х годов и понимают, что управлять государством в полной изоляции невозможно: даже без внешнего вмешательства начнется внутренняя смута. Поэтому талибы* постараются не пугать окружающий мир.

— Талибы* — не идиоты. У них была задача вернуть себе контроль над Афганистаном, они эту задачу выполнили. Теперь у них задача этот контроль сохранить, — рассказал собеседник «ВМ».

Также он отметил, что когда талибы* пришли управлять Афганистаном в 1996 году, никто всерьез их не воспринимал как легитимную политическую силу. Их считали одной из группировок в бесконечной гражданской войне. Однако на данный момент их воспринимают как победителей в войне, которые взяли власть.

— И в некотором смысле, так сказать, по праву. Я думаю, что отношение будет другое. Тем более мы видим, что Китай и Россия, в отличие от Запада, который сейчас демонизирует (талибов* — прим. «ВМ»), ведут себя крайне сдержанно. Заинтересованы в том, чтобы рабочие контакты потом перешли в официальные, — заключил Лукьянов.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления Байдена о выводе американских войск с территории государства. После этого талибы* начали активные боевые действия против афганских военнослужащих.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

На фоне конфликта Норвегия и Дания приняли решение закрыть свои посольства в Кабуле. США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

** «Аль-Каида» — террористическая группировка, запрещенная в России.