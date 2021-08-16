Политолог назвал три сценария развития ситуации в Афганистане

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На сегодняшний день можно предположить три возможных сценария развития ситуации в Афганистане. Один из них — оптимистичный, а два других сводятся к обострению гражданской войны на территории страны. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.

Первый вариант, позитивный, заключается в том, что гражданская война постепенно затухает и в Афганистане устанавливается мирный процесс. При этом талибы* выполняют взятые на себя обязательства, не преследуют инакомыслящих и не совершают актов агрессии и терроризма в отношении соседних стран.

— В таком случае происходит постепенная интеграция в состав руководства Афганистана представители других групп, создание правительства под руководством талибов*, но с учетом интересов других политических групп. И это правительство признается мировым сообществом. На этом проблема гражданской войны в Афганистане завершается, — сказал политолог.

Второй сценарий — талибы* не выполняют взятые на себя обязательства: начинаются репрессии в отношении различных групп населения, этнических и религиозных меньшинств, а также тех групп, которых талибы* считают прислужниками американской оккупационной администрации.

— Это вызывает, с одной стороны, внутреннюю ответную реакцию, со стороны противников талибов* начинается вооруженная борьба, центром которой становится провинция Бамиан. И гражданская война продолжается, при этом международное сообщество вводит режим санкций в отношении «Талибана»*, не признает их правительство или частично признает и оказывает моральную и материальную поддержку группам восставших, — сказал эксперт.

Третий сценарий — талибы*, помимо репрессивных действий в отношении инакомыслящих, предоставляют возможность различным радикальным группировкам совершать диверсии и террористические акты в сопредельных и других государствах.

— Это вызывает ответную реакцию со стороны ООН, со стороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), со стороны Шанхайской организации содружества (ШОС) формируется антитеррористическая коалиция, которая противодействует террористическим атакам со стороны талибов*, — заключил Шаповалов.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о вводе американских войск на территорию страны. Талибы* начали вести боевые действия с афганскими военнослужащими. После этого Госдеп решил вывести часть войск с территории Афганистана, а также помочь местным жителям, которые собираются получать американские визы, в эвакуации.

15 августа телеканал CNN сообщил, что боевики движения «Талибан»* (запрещено на территории РФ) мирно вошли на территорию Кабула.

За несколько часов до этого президент Афганистана Ашраф Гани бежал из президентского дворца, сообщало посольство РФ в столице страны. Лидер также подал в отставку с поста президента страны, объяснив свое решение желанием предотвратить бойню. По данным СМИ, Гани отправился в Таджикистан, откуда планирует перебраться в третье государство. Однако МИД Таджикистана опроверг эту информацию. Представители министерства заявили, что самолет с афганским лидером не пересекал воздушное пространство страны.

Талибы* заявили, что контролируют всю территорию Афганистана. Также сообщалось, что боевые действия на территории столицы страны больше не ведутся.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.