«Америка сломалась»: почему США не смогли принести мир в Афганистан и что будет дальше

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США не смогли за 20 лет принести мир в Афганистан по той причине, что они сломались как прогрессивная сила. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» высказал общественный деятель и политолог Сергей Марков.

По его словам, раньше те страны, которые Соединенные Штаты оккупировали, в дальнейшем начинали процветать и развиваться, теперь же все изменилось.

— Вашингтон приносил мир и прогресс в те государства, которые оказывались под его влиянием. Это, например, Западная Германия, Япония, Корея, Италия и Испания, — уточнил политолог. — Сейчас же те страны, в которых американцы усиливают свое влияние (а речь идет об Ираке, Украине и Афганистане), оказываются в разрушенном состоянии. По той причине, что сама политическая система США находится в кризисе. В самих США продолжается государственный переворот. Словом, прежняя Америка сломалась и уже нигде не в состоянии обеспечить мир.

Еще одна причина, которая не позволила Вашингтону улучшить ситуацию в Афганистане, — это нежелание участвовать в социальной жизни страны.

— Их первая ошибка в том, что они мало вкладывались в модернизацию городов, — отметил эксперт, — не строили заводы, не улучшали инфраструктуру, не возводили университеты, не создавали современную социальную жизнь в стране. Вторая ошибка американцев связана с русофобией, поскольку они не привлекали в ряды нового режима бывших выходцев из Народно-демократической партии Афганистана, которая пророссийски настроена. И оказались примерно в той же ситуации, которая была в Ираке, когда они отказывались приглашать из партии Саддама Хусейна людей и те ушли в ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная на территории РФ), а американцам не хватало модернизированной силы для создания системы управления. Буквально такие же ошибки были допущены в Афганистане.

Высокомерие и ежедневная расовая дискриминация в отношении местного населения — еще одна причина, которая не позволила Вашингтону изменить ситуацию в стране, заметил Марков:

— Такое отношение вызвало ненависть афганцев по отношению к американцам и к их имперскому высокомерию.

Что же касается причин, которые заставляли Россию сохранять нейтралитет к происходящему, то они связаны с тем, что Москва, отметил эксперт, смогла наладить нормальные отношения с правительством «Талибана»** (организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003).

— Что же касается дальнейшей судьбы Афганистана и талибов**, которые захватывают все больше территорий в стране, — это теперь головная боль Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), основанной лидерами Китая, России, Индии, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана, — сказал спикер.

Эксперт отметил, что развал проамериканского режима идет с очень стремительной силой. И в руки талибов** переходит все больше крупных городов. Захватчики уже переименовывают страну из Исламской Республики Афганистан в Исламский эмират.

— Это рассматривается соседними государствами как возможная заявка на экспансию, — отметил Марков. — При этом талибы** дали слово, в том числе и Москве, что не будут нарушать границы и суверенитет стран Средней Азии. Но их обещаниям не стоит верить.

Эксперт отметил, что практически все государства, которым потенциально угрожают боевики, являются членами ШОС, где лидеры — РФ и Китай.

— Именно Россия и Китай в содружестве с Пакистаном и Ираном будут вынуждены решить проблему талибов** в Афганистане. Нашим государствам придется сделать все, чтобы захватчики вели себя мирно. Это наш с Китаем геополитический экзамен, — заявил эксперт.

По его мнению, для Москвы и Пекина ситуация с талибами** — это испытание на прочность и если им удастся пройти его, то влияние ШОС в мире укрепится.

Ранее стало известно, что радикалы из движения «Талибан»** начали наступление на Кабул.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о вводе американских войск на территорию страны. Талибы** ведут боевые действия с афганскими военнослужащими.

С момента обострения ситуации талибами** были захвачены многие сельские поселения и города. После этого Госдеп решил вывести часть войск с территории Афганистана, а также помочь местным жителям, которые собираются получать американские визы, в эвакуации.

15 августа сообщалось о захвате города Майданшахр — административного центра провинции Вардак. 14 августа талибы** почти полностью захватили столицу провинции Пактика. На данный момент захвачены все оборонительные системы, административные и правительственные здания.

*ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная в РФ.

**«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.