Байден заявил о готовности к критике за вывод войск США из Афганистана

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Президент США Джозеф Байден заявил, что готов к критике за вывод американских военных из Афганистана, однако настаивает на том, что это решение было верным.

— Я твердо уверен в правильности своего решения. За 20 лет я на собственном опыте убедился, что удачного момента для вывода войск США из Афганистана не было, — сообщил президент США в ходе выступления в Белом доме.

Он также добавил, что у Вашингтона заранее были подготовлены планы действий на случай любого развития событий в Афганистане — включая и захват страны «Талибаном»*, передает ОСН.

Байден подчеркнул, что он и его помощники «внимательно следили за развитием ситуации в Афганистане» и «без промедления выполняли подготовленные планы». Глава Белого дома также добавил, что не будет отдавать приказ солдатам США «бесконечно воевать в гражданской войне в другой стране».

Президент США также заявил, что американские силы могут проводить контртеррористические операции в Афганистане и без фактического присутствия в стране.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления Байдена о выводе американских войск с территории государства. После этого талибы* начали активные боевые действия против афганских военнослужащих.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

На фоне конфликта Норвегия и Дания приняли решение закрыть свои посольства в Кабуле. США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.