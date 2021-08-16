Политолог назвал позорным «бегством» уход войск США из Афганистана

Фото: Официальный сайт Минобороны Афганистана

Уход войск американцев из Афганистана — позорное «бегство», которое создало серьезную зону нестабильности для Южной Азии и России. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.

По его словам, США потерпели поражение, покинув территорию Афганистана. Такое решение показало, что американцы больше не в состоянии выполнять функции сверхдержавы.

— Они ушли не потому, что хотят, чтобы талибы* пошли на территорию России. Бежали позорно. Американцы бежали, побросав свое вооружение, технику, базы. Ни о каком коварном плане я бы здесь не вел речь. Речь о том, что для США это геополитическая катастрофа, — сказал эксперт.

Также политолог отметил, что Советский Союз ушел из Афганистана с гордо поднятой головой. Кроме того, три года союзники СССР сохраняли власть в Афганистане, поддерживали правительство. Последствия действий США, по мнению политолога, чрезвычайно серьезны для всех стран в Южной Азии, в том числе и для России.

— Соединенные Штаты Америки своими действиями создали очень серьезную зону нестабильности, — заключил Шаповалов.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о вводе американских войск на территорию страны. Талибы* начали вести боевые действия с афганскими военнослужащими. После этого Госдеп решил вывести часть войск с территории Афганистана, а также помочь местным жителям, которые собираются получать американские визы, в эвакуации.

15 августа телеканал CNN сообщил, что боевики движения «Талибан»* (запрещено на территории РФ) мирно вошли на территорию Кабула.

За несколько часов до этого президент Афганистана Ашраф Гани бежал из президентского дворца, сообщало посольство РФ в столице страны. Лидер также подал в отставку с поста президента страны, объяснив свое решение желанием предотвратить бойню. По данным СМИ, Гани отправился в Таджикистан, откуда планирует перебраться в третье государство. Однако МИД Таджикистана опроверг эту информацию. Представители министерства заявили, что самолет с афганским лидером не пересекал воздушное пространство страны.

Талибы* заявили, что контролируют всю территорию Афганистана. Также сообщалось, что боевые действия на территории столицы страны больше не ведутся.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.