«Ситуация крайне серьезная»: политолог раскрыл авантюру США в отношении «Северного потока — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

США намерены заблокировать работу газопровода «Северный поток — 2», и для этого они могут вынудить Украину начать широкомасштабные военные действия в Донбассе. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал член высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия», кандидат политических наук Максим Бардин.

Белый дом подтвердил планы проведения во вторник, 7 декабря, разговора по видеосвязи между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вскоре заявил, что на повестке дня у глав государств ситуация на Украине, продвижение НАТО к российским границам и инициатива Путина о гарантиях безопасности страны. При этом никаких совместных заявлений Россия и США делать не планируют.

— Разумеется, Украина и военные маневры НАТО вблизи российских границ станут главными темами в онлайн-переговорах Владимира Путина и Джо Байдена. Причем во многом эти два вопроса взаимосвязаны, их сложно отделить друг от друга. Ситуация крайне серьезная. Крайне! США намерены заблокировать работу газопровода «Северный поток — 2». Для России газопровод — стратегический проект. В него были вложены средства. Подошел момент, когда газопровод должен начать получать прибыль, окупаться. В противном случае «Газпром» и Россия понесут масштабные экономические убытки, — сказал Бардин.

Поэтому США, по мнению политолога, намереваются ударить по «больному месту». Американцы считают, что распределять прибыль от реализованных энергетических проектов могут только они. Алгоритм этого сценария уже просматривается.

— США все-таки могут вынудить Украину начать широкомасштабные действия в Донбассе. Однако в настоящее время на территории ДНР и ЛНР проживает много граждан Российской Федерации. С большой долей вероятности можно предположить, что Россия будет вынуждена вмешаться и защитить своих граждан. В этом случае Евросоюз и США тут же обвинят Россию в агрессии против Украины и потребуют введения новых санкций, под которые обязательно подпадет «Северный поток — 2». Впоследствии данное основание может стать предлогом для экстренного включения Украины в НАТО, — отметил эксперт.

Ситуацию усугубляет внутриполитический кризис, разразившийся на самой Украине. Президент страны Владимир Зеленский заявлял о подготовке против него государственного переворота. Кризис и неразбериха — оптимальное время для начала различных политических авантюр, подчеркнул Бардин.

— Вместе с тем не совсем понятно, какие социальные и экономические выгоды получат граждане Украины, если такие сценарии, разрабатываемые Вашингтоном, все-таки будут реализованы, — заключил политолог.

3 декабря помощник Владимира Путина по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Москва относится к предстоящей встрече президентов России и США с «олимпийским спокойствием».

Единственный на данный момент саммит с участием Путина и Байдена состоялся в Женеве 16 июня. Первые переговоры двух лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов.