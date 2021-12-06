Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Ситуация крайне серьезная»: политолог раскрыл авантюру США в отношении «Северного потока — 2»

Марина Найденкова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Политика
«Ситуация крайне серьезная»: политолог раскрыл авантюру США в отношении «Северного потока — 2»
Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

США намерены заблокировать работу газопровода «Северный поток — 2», и для этого они могут вынудить Украину начать широкомасштабные военные действия в Донбассе. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал член высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия», кандидат политических наук Максим Бардин.

Белый дом подтвердил планы проведения во вторник, 7 декабря, разговора по видеосвязи между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вскоре заявил, что на повестке дня у глав государств ситуация на Украине, продвижение НАТО к российским границам и инициатива Путина о гарантиях безопасности страны. При этом никаких совместных заявлений Россия и США делать не планируют.

— Разумеется, Украина и военные маневры НАТО вблизи российских границ станут главными темами в онлайн-переговорах Владимира Путина и Джо Байдена. Причем во многом эти два вопроса взаимосвязаны, их сложно отделить друг от друга. Ситуация крайне серьезная. Крайне! США намерены заблокировать работу газопровода «Северный поток — 2». Для России газопровод — стратегический проект. В него были вложены средства. Подошел момент, когда газопровод должен начать получать прибыль, окупаться. В противном случае «Газпром» и Россия понесут масштабные экономические убытки, — сказал Бардин.

Поэтому США, по мнению политолога, намереваются ударить по «больному месту». Американцы считают, что распределять прибыль от реализованных энергетических проектов могут только они. Алгоритм этого сценария уже просматривается.

— США все-таки могут вынудить Украину начать широкомасштабные действия в Донбассе. Однако в настоящее время на территории ДНР и ЛНР проживает много граждан Российской Федерации. С большой долей вероятности можно предположить, что Россия будет вынуждена вмешаться и защитить своих граждан. В этом случае Евросоюз и США тут же обвинят Россию в агрессии против Украины и потребуют введения новых санкций, под которые обязательно подпадет «Северный поток — 2». Впоследствии данное основание может стать предлогом для экстренного включения Украины в НАТО, — отметил эксперт.

Ситуацию усугубляет внутриполитический кризис, разразившийся на самой Украине. Президент страны Владимир Зеленский заявлял о подготовке против него государственного переворота. Кризис и неразбериха — оптимальное время для начала различных политических авантюр, подчеркнул Бардин.

— Вместе с тем не совсем понятно, какие социальные и экономические выгоды получат граждане Украины, если такие сценарии, разрабатываемые Вашингтоном, все-таки будут реализованы, — заключил политолог.

3 декабря помощник Владимира Путина по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Москва относится к предстоящей встрече президентов России и США с «олимпийским спокойствием».

Единственный на данный момент саммит с участием Путина и Байдена состоялся в Женеве 16 июня. Первые переговоры двух лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов.

Читайте также:
Владимир Путин Джо Байден эксперты
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Десять банок зеленого горошка

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Бумажные деньги нам еще пригодятся

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Все мнения
О проекте