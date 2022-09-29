Политика закрытых дверей: четыре истории о том, как Россия могла вступить в НАТО

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В недавнем интервью 42-й президент США Билл Клинтон рассказал, что в 1990-е годы предлагал России вступить в Североатлантический альянс. Однако дальше слов дело не пошло, а спустя десятилетия военный блок начал открыто противостоять нашей стране в конфликте на Украине. Могла ли Россия действительно вступить в НАТО и как бы это изменило историю — в материале «Вечерней Москвы».

В разные годы было предпринято четыре попытки вступления нашей страны в НАТО. Всякий раз реальная инициатива исходила не от американской стороны, а от советского или российского руководства.

Предложение Молотова (1954 год)

В 1954 году Советский Союз предложил своим бывшим партнерам по антигитлеровской коалиции предписать Договор о европейской коллективной безопасности. Европейские страны, часть из которых на тот момент уже состояла в НАТО, договор отвергли. После этого глава СССР Никита Хрущев поручил министру иностранных дел Вячеславу Молотову проработать схему вступления страны в Альянс.

Предполагалось, что это решит сразу две проблемы — стабилизирует ситуацию в Европе и улучшит отношения между СССР и США. Ведь в таком случае обе сверхдержавы окажутся в одном военном блоке, что, как отмечал сам Молотов, приведет к «радикальной смене самой сути альянса».

МИД СССР направил свое предложение в марте 1954 года. В мае того же года был получен отказ от США, Великобритании и Франции. Страны заявили, что подобное предложение имеет «недостойный обсуждения характер», так как в случае вступления Советского Союза НАТО не сможет сохранить «демократический и оборонительный характер».

Через год после этого, в мае 1955 года, СССР создал свой военный блок, в который вошли страны соцлагеря, — Организацию Варшавского договора. Холодная война, конец которой могли положить в самом ее начале, вышла на новый уровень.

«Сон» Горбачева (1990)

Незадолго до распада СССР с идеей вступления в НАТО выступил еще один советский лидер. В 1990 году Михаил Горбачев обратился к госсекретарю США Джеймсу Бейкеру:

— Вы говорите, что НАТО не направлено против нас, что это структура безопасности, которая адаптируется к новым реалиям. Предлагаю вступление.

На тот момент отношения СССР и США находились в прекрасном состоянии: в 1989 году на Мальтийском саммите (уже после падения Берлинской стены) они заявили об окончании холодной войны. Тем не менее на свое предложение Горбачев, вероятно, получил такой ответ: «Вам, наверное, это снится».

Через год после этого СССР распался, за ним последовала и Организация Варшавского договора. Несмотря на обещания западных политиков, НАТО продолжило расширяться на восток: из 30 нынешних членов Альянса семь стран входили в варшавский блок, а три были в составе СССР.

Спустя много лет, в год своего 90-летия, Горбачев так выскажется о расширении Альянса:

— Им (США — прим. «ВМ») ударило в голову высокомерие, самоуверенность. Объявили победу в Холодной войне. А ведь мы вместе вытаскивали мир из конфронтации, из ядерной гонки. Нет, «победители» решили строить новую империю. Отсюда пошла идея расширения НАТО.

Попытки современной России (1991, 2000)

В декабре 1991 года первый президент РФ Борис Ельцин обратился к руководству НАТО с заявлением, в котором утверждалось, что вступление России в Альянс — «долгосрочная политическая цель». Спустя три года наша страна присоединилась к программе «Партнерство ради мира», которую Билл Клинтон охарактеризовал как «путь к вступлению в НАТО».

После этого были подписаны еще несколько соглашений и даже создан совет Россия — НАТО. Однако определенного плана, в котором бы среди прочего были прописаны сроки вступления РФ в Альянс, так и не создали. При этом Клинтон несколько раз утверждал, что якобы сам предлагал вступить в НАТО президентам Борису Ельцину и Владимиру Путину.

— Все это время мы держали двери НАТО открытыми для вступления России, о чем я ясно говорил Ельцину, а затем подтвердил его преемнику Владимиру Путину, — написал Клинтон в статье для The Atlantic.

В пересказе Владимира Путина эта история выглядит иначе. Вот как этот же эпизод описал президент 21 февраля этого года, за три дня до начала СВО:

— В 2000 году во время визита в Москву уходящего со своей должности президента США Билла Клинтона я спросил: «Как Америка отнесется к тому, чтобы принять Россию в НАТО?».

По словам Путина, реакция американской стороны на этот вопрос была сдержанной.

Таким образом, всякий раз преградой на пути принятия России в НАТО было именно нежелание этого со стороны западных стран. Такое же мнение еще в 2020 году высказал известный российский журналист Владимир Познер:

— Ельцин хотел, чтобы Россия была членом ЕС и НАТО, Путин позже поддерживал эту идею, но этого не хотели США и ряд европейских стран.

Двери открыты не для всех

В беседе с «ВМ» заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин напомнил, что блок изначально создавался против СССР, но даже после распада «империи зла» альянс не прекратил своего существования. Такое положение дел отчетливо указывает на то, что НАТО ориентировано на противодействие России, а значит — никакой речи о вступлении страны в альянс быть не могло.

По мнению Кошкина, территориальная экспансия позволяет альянсу сохранять устойчивость. После распада Советского Союза было пять волн расширения. Они нарушают акт 1997 года (речь об Основополагающем акте Россия — НАТО — прим. «ВМ»), в котором постулируется, что Россия и НАТО не рассматривают друг друга в качестве противников.

— Штаты фактически отказались от этого соглашения и анонсировали политику «открытых дверей», подразумевающую принятие в альянс всех желающих, — отметил эксперт, добавив, что в число «всех желающих» Россия не входит.

Об этом свидетельствует и высказывание первого генсека Альянса лорда Исмея. В его словах 70-летней давности нужно заменить СССР на Россию — и в вопросе «Россия — НАТО» все окончательно станет ясно. Вот как Исмей сформулировал основные цели военного блока:

— Не допускать СССР в Европу, обеспечивать в ней американское присутствие и сдерживать Германию.