Лучший психолог столицы рассказала, с какими проблемами чаще всего к ней обращаются москвичи

Фото: Московская служба психологической помощи / msph.ru

Стресс и напряжение — вечные спутники жителей мегаполиса. Нередко эти негативные эмоции приводят к всевозможным психологическим проблемам и тревожным расстройствам, с которыми без помощи специалиста довольно сложно справиться. «Вечерняя Москва» пообщалась с лучшим психологом столицы и экспертом Московской службы психологической помощи Натальей Болдыревой, чтобы узнать, с какими психологическими проблемами чаще всего горожане обращаются к специалисту.

— Наталья Анатольевна, вы стали лучшим психологом города по итогам конкурса профессионального мастерства «Московские мастера». Что изменилось после того, как у вас появился такой титул?

— Статус лучшего психолога Москвы, конечно же, вызывает у меня гордость, но все же это в некотором смысле условность. Ведь в столице трудится много хороших специалистов. Например, Московская служба психологической помощи, где работаю я. Это площадка, на которой собрались профессионалы высокого уровня. Также я уверена в профессионализме коллег из других структур — МЧС, здравоохранения и образования.

Участие в конкурсе «Московские мастера по профессии «психолог» стало вызовом не только для профессиональных качеств, но и для навыков публичных выступлений. Оказалось, что надо быть готовым держаться перед аудиторией: быть открытым, справляться с волнением и при этом оставаться в своей профессиональной роли — специалиста в области психологии. Думаю, у меня получилось решить эту задачу.

— Как отреагировали коллеги и близкие?

— Очень порадовала реакция коллег на мою победу, в том числе тех, с кем мы соревновались в конкурсе. Они поздравляли, искренне радовались за победителей, говорили, что гордятся нами. Это приятно, острее чувствуется причастность к профессиональному психологическому сообществу. Особенно ценно, как отреагировали моя семья, дети. Узнав о конкурсе из социальных сетей, поздравляли меня и люди, с которыми я провожу консультации.

— Наверное, появилось много предложений о сотрудничестве?

— После конкурса мне стали предлагать больше включаться в публичные мероприятия, участвовать в лекциях и встречах на психологические темы. А в остальном все осталось по-прежнему: я продолжаю консультировать тех, кто обращается за поддержкой в Московскую службу психологической помощи.

— А с какими психологическими проблемами чаще всего к вам обращаются москвичи?

— Чаще всего к нам приходят с вопросами, связанными с рабочими, партнерскими и детско-родительскими отношениями, психологическим и соматическим здоровьем. В последние годы многие живо откликаются на контекст. То есть на то, что происходит вокруг и оказывает сильное влияние на эмоциональную стабильность. Например, во время пандемии коронавируса многие обращения были связаны с преодолением постковидного синдрома, который включает и психологическую составляющую. Необходимо помочь таким людям справиться с тревогой, депрессией, найти внутренние ресурсы и смыслы, определить зону личного влияния и сферы, находящиеся за его границами.

— От кого поступает больше запросов — от женщин или мужчин?

— За психологической помощью больше обращаются женщины, но в последнее время, а я в профессии 15 лет, наметилась тенденция роста числа обращений от мужчин.

— Ваши пациенты — это люди преимущественно взрослые или молодежь тоже обращается за помощью?

— Помощью психологов стали чаще пользоваться молодые люди. Например, если раньше на консультации можно было встретиться с супругами со стажем, то сейчас не редкость запрос от пар, которые только встречаются. Конечно, психологическим сопровождением и сейчас чаще всего интересуются люди старше тридцати, но и двадцатилетние стали гораздо активнее включаться в работу с психологом, чем несколько лет назад. Эти тенденции радуют: повышается доверие к психологической помощи, преодолеваются настороженность и стереотипы.

— Насколько москвичи открыто обсуждают свои проблемы? Все ли с легкостью идут на контакт?

— Прийти к чужому человеку и начать говорить с ним о своих сложностях — непросто. Психологи это понимают. Поэтому одна из ключевых задач на начальном этапе работы — установить контакт, в котором возможно доверие. Он устанавливается через принятие, уважение и безоценочность — профессиональные принципы работы психолога. Кому-то нужно больше времени, чтобы почувствовать себя в эмоциональной безопасности, кому-то меньше. Тем не менее если не решить эту задачу в начале пути, то трудно будет продвинуться дальше. Каждый психолог пролонгированного сопровождения стремится к тому, чтобы стать со своим клиентом командой, которая будет работать над преодолением трудностей.

Мы — за клиента. Иногда даже больше, чем он сам. И это прекрасно, когда есть заметная динамика в решении проблемы: человек меняет работу или свою модель поведения (что облегчает его жизнь), гармонизирует свои отношения или находит партнера. Либо вместо замкнутости в домашнем пространстве вдруг начинает гулять в ближайшем парке, удивляясь, что раньше не видел красоты, которая была совсем рядом.