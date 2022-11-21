Женщины против мужчин: кто лучше руководит бизнесом и к кому стоит идти работать

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Согласно статистике, в России до сих пор значительно больше мужчин на топовых руководящих позициях, чем женщин. Соответственно, и правила ведения бизнеса базируются на том, что это мужское дело. И в таком случае больше играют роль личные качества лидера компании. Что такое мужской и женский бизнес, есть ли какая-то разница между ними, «Вечерней Москве» рассказала психолог и коуч Анна Федотова.

Какие отличия у мужского и женского бизнеса

Когда мы говорим про мужской бизнес, то вспоминаем про так называемые красные компании, находящиеся в высококонкурентной среде и «захватнические» качества лидера: напористость, стратегическое мышление, умение быстро покорить рынок и заявить о себе.

Даже если руководитель — женщина и действует по этим же принципам, то этот бизнес можно назвать мужским, потому что он все равно строится по принципу экспансии, в условиях жесткой конкуренции и по «диким» законам рынка. Так что, если основатель бизнеса — женщина, то это не значит, что она обязательно будет вести дела мягко. На 99 процентов она будет придерживаться «мужских» правил. Но различия все-таки есть.

Когда речь заходит о женском бизнесе, люди забывают про агрессивный подход и ожидают гибкости, более интуитивного подхода, акцента на социальную программу и глобальную миссию. И это верно. Миссии мужчины и женщины часто кардинально различаются. Мужчина-руководитель стремится стать лучшим на рынке, обойти конкурентов и занять позицию номер один. В то время как женщина больше думает не о личной выгоде и регалиях, а о пользе, которую приносит людям. С конкурентами она, скорее, будет сотрудничать, нежели воевать.

Такая компания в иерархической спирали будет стоять выше красной. В условиях текущих трендов это более выигрышная позиция. Даже красные компании вынуждены подстраиваться, чтобы оставаться на плаву, уделять время договоренностям, а не жесткости, проявлять гибкость, подстраиваться под ситуацию, выбирать стратегию дружбы с конкурентами.

Плюсы и минусы мужчины и женщины как руководителя

В современных реалиях hard skills и soft skills в крупных компаниях ценят одинаково. Именно поэтому женщины все чаще занимают топовые позиции, хотя по сравнению с мужчинами процент женщин-руководителей все еще очень мал.

Женщину, помимо профессиональных качеств, делают «топом» по двум причинам: благодаря умению видеть картину целиком и создавать комфортную атмосферу в коллективе. Она как бы смягчает и задает компании более гибкий вектор движения. Благодаря умению чувствовать атмосферу и настроение коллектива, интуиции, мягкости, эмпатии, эмоциональному интеллекту и прочим качествам, женщины обогащают практику компании и привносят туда свое видение.

Мужчины гонятся за результатами и цифрами, а женщины стремятся достигнуть результата не быстро, а комфортно. Они с большим пониманием относятся к необходимости тимбилдинга, обеспечению психологического комфорта сотрудников в период турбулентности. К тому же репутационную социальную программу в компании предложит и одобрит, скорее, женщина, чем мужчина.

Хотя неверно будет сказать, что развитый эмоциональный интеллект и эмпатия — это только женские качества. Есть много мужчин, которые возглавляют компании либо являются собственниками бизнеса, у них очень развиты soft skills. Они обладают прекрасным творческим потенциалом, эмпатией и всеми женскими эмоциональными качествами.

К кому лучше идти работать

Существует мнение, что, если хочешь работать комфортно и с кайфом, нужно идти к женщине. Если хочется быстрых результатов, скорости и динамики — к мужчине. Но это не так. При выборе работы важен не пол руководителя. Руководитель просто должен быть эмоционально зрелым и не привносить личные травмы и проблемы в работу. Не от пола зависит эффективность начальника и предприятия, а от тех качеств, которые он в себе развивает, причем как профессиональные, так и личные.

А сотруднику в первую очередь стоит смотреть не на руководителя, а на собственный интерес к профессии и место, где он хочет строить карьеру.

На что важно обратить внимание:

Интересно ли вам заниматься именно этим?

Насколько понятна сфера деятельности?

Есть ли амбиции и желание строить карьеру именно тут?

Развивается ли компания или у нее период стагнации?

Возможен ли тут карьерный рост и как быстро?

В стартерах и развивающихся компаниях карьерный рост возможен. В устоявшихся, закрепившихся на рынке — возможен, но не быстрый. Все зависит от ваших личных качеств и от того, как вы себя проявите. Не имеет значения у руководителя, какого пола вы в подчинении, какой стиль руководства он выбирает и какой вектор движения задал собственник. Важно, чтобы работалось приятно и комфортно, а это зависит от личных качеств вас и вашего начальства. Для этого оба должны быть эмоционально и психологически проработанными личностями и не смешивать эмоциональные травмы с бизнесом.