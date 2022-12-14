Расширяя возможности: как изменится сфера медицинских услуг после объединения систем ОМС и ДМС

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Минфин РФ подготовил проект «Стратегии развития финансового рынка России до 2030 года», в рамках которого предусматривается объединение обязательного и добровольного медицинского страхования (ОМС и ДМС — прим. «ВМ») в одну систему. Также профильное ведомство предложило усилить страховые принципы обязательного медицинского страхования. Как такая концепция изменит сферу медуслуг, «Вечерняя Москва» узнала у вице-президента Всероссийского союза страховщиков Дмитрия Кузнецова.

По словам эксперта, в мире существует два варианта медицинского страхования — обязательное и добровольное. К примеру, во Франции действует аналог ОМС, но практически у 90 процентов граждан имеется и полис добровольного медицинского страхования, что позволяет получать более широкий спектр услуг, поскольку одна система дополняет другую.

— В России же существуют две параллельные системы, — уточнил Кузнецов. — Например, система ОМС — большая и широкая, но при этом пациент может рассчитывать на минимальный объем медицинской помощи. При этом страхование гражданина происходит независимо от его желания. И определить точно, где границы влияния ОМС заканчиваются в перечне оказываемых услуг, довольно сложно. Есть у этой системы свои преимущества и недостатки. ДМС же — это процесс страхования по желанию самого человека.

По словам спикера, данная система позволяет получить более широкий набор медицинских услуг. Страхование носит возмездный характер, поскольку оплачивается по договору. К тому же ДМС дает возможность самостоятельно определять перечень медучреждений, в которые можно обратиться при наступлении страхового случая.

Однако если ОМС покрывает расходы на лечение тяжелых заболеваний по примеру онкологии, то ДМС предусматривает дополнительное приобретение онкополиса, чтобы получить необходимые услуги для лечения рака, и покупка таких опций обходится втридорога.

Сегодня регуляторы выступают за то, чтобы сделать ДМС дополняющей системой ОМС, чтобы они существовали не порознь. И оператором при оформлении ДМС нового образца, как уточнил эксперт, должна выступать страхования компания, как это действует при ОМС:

— Как детально это будет развиваться — пока сложно сказать. Разговоры о необходимости объединить эти две системы велись еще три года назад. Однако из-за пандемии реализация пилотных проектов по данному вектору была приостановлена.

По словам специалиста, обновленная система позволит провести демаркацию, то есть четкое разделение услуг, которые будут покрывать ОМС и ДМС:

— То есть мы узнаем детали предлагаемой инициативы только тогда, когда Минздрав определит перечень услуг, которые будут оказываться исключительно по ОМС и отдельно по ДМС. Будет проведена четкая грань между этими программами. Разумеется, самостоятельно страховые компании не могут определять, в какую опцию включить ту или иную услугу, так как это прерогатива исключительно Министерства здравоохранения России.

Но точно можно сказать одно: в перспективе предлагаемый Минфином проект позволит программу добровольного медицинского страхования сделать более доступной для россиян, заключил эксперт.