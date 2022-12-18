Принцип девяти дел: как правильно подводить итоги года и планировать свое будущее

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Смена года — это не только период приятных переживаний, связанных с наступлением зимних праздников. Это время подводить итоги и планировать свою жизнь на предстоящий год. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, какие методы позволят исключить ненужные привычки и стать эффективнее, чтобы последующие 12 месяцев стали временем лучших перемен, а не периодом, потраченным впустую.

По словам психолога Натальи Наумовой, чтобы сделать нужные выводы, необходимо провести ревизию своей жизни и оценить по десятибалльной шкале все стороны вашего бытия:

— Сделайте анализ того, насколько вас устраивает сфера, в которой вы трудитесь, оцените состояние вашего здоровья. Не лишним будет понять, как развиваются ваши отношения с членами семьи, родными и друзьями. Важно также убедиться в том, что вас устраивает жизнь в данном конкретном месте: квартире, стране, доме.

Делая выводы нужно определить, в каких сферах жизни у вас пазлы не сходятся. И, как следствие, выстроить новый вектор развития:

— Проводя анализ, вы узнаете, над какими вопросами нужно начать работать, чтобы исправить ситуацию, улучшить ее и достичь желаемого эффекта.

В свою очередь эксперт в области тайм-менеджмента Ольга Белова отметила, что чаще всего люди в силу своей неорганизованности не способны доводить начатые дела до конца, именно по этой причине большинство, подводя итоги года, осознают, что ничего не успели сделать из намеченного ранее:

— Дело в том, что многие утратили способность управлять своим собственным временем. Все-таки отвлекающих факторов очень много — гаджеты, ментальные проблемы, прокрастинация — это лишь часть причин, которые не позволяют реализовать задуманное.

Для того чтобы успеть многое, в течение года нужно руководствоваться следующей стратегией, уточнила эксперт:

— Нынешние методы управления временем состоят из трех компонентов — структурирование, приоритизация и планирование.

Первое, что нужно сделать, — это спланировать задачи, определить, когда их следует выполнить и сколько времени на это уйдет. Следующий шаг — приоритизация. Этот метод позволяет определить, насколько та или иная задача срочная, важная и сложная. Когда вы это определите, расставьте приоритеты и приступайте к исполнению. Структурирование заключается в том, чтобы контролировать ход выполнения задач.

По словам специалиста, применим такой план действий по отношению к любой работе разной сложности.

Также эксперт рекомендует вести записную книжку и планировать свой день, исключать те пункты, которые не приносят никакой пользы и отнимают много времени:

— Обнаружили, что развлекательные приложения и ненужный контент отнимают много времени, удалите их или сведите к минимуму посещение таких порталов. Многие жалуются, что из-за работы не успевают заниматься спортом или мало читают. Последний пункт легко решаем с помощью аудиокниг, собственно, как и первый пункт: 20 минут легких упражнений в домашних условиях будет достаточно, чтобы оставаться в форме.

Кому сложно вставать по утрам, нужно взять за привычку готовиться к следующему дню с вечера.

Одним из самых эффективных способов, позволяющих оставаться эффективными, эксперт считает принцип девяти дел:

— Данная методика основана на иерархии задач. То есть вы в течение дня должны «закрыть» одну крупную задачу, две задачи поменьше и шесть мелких. Например, крупной задачей может считаться подготовка отчетности или разработка бизнес-плана, а к мелким можно отнести домашнюю рутину, спорт и поход в магазин. Параллельно можно уделять время долгосрочным целям. К примеру, выучить язык или овладеть уникальной техникой рисования, если вы мечтаете стать художником.

Выбрав один из методов, которые предлагает тайм-менеджмент, можно понять, какой формат вам подходит лучше. Экспериментируя подобными техниками, вы повысите свою эффективность и успеете выполнить куда больше, чем при обычном ритме жизни, где есть место прокрастинации и апатии, заключила спикер.