Психолог рассказала, как подготовиться к рабочим будням после новогодних праздников

Фото: Анастасия Кочеткова / Вечерняя Москва

Выйти на работу после праздников и не перегореть в тот же день? Звучит как непростая задача. После длительного отдыха, когда не было необходимости четко следовать графику и трудиться с полной нагрузкой, нередко возникают проблемы при возвращении к рабочим обязанностям. И это вполне естественно! Подготовиться к трудовым будням с наименьшим дискомфортом помогут рекомендации специалиста Московской службы психологической помощи населению Анны Бересневой.

Новогодние праздники – особое время. Оно наполнено приятной суетой, хлопотами и волшебством. Поэтому вполне понятно, что в какой-то момент, особенно ближе к концу каникул, может возникнуть желание продлить отдых и связанные с ним положительные эмоции. Но сколько ни откладывай этот шаг, всё же придется вернуться в привычный режим и вновь приступить к повседневным обязанностям. Этот процесс может стать болезненным, если не подойти к нему осознанно, имея четкий план. Простые рекомендации позволят избежать перенапряжения и острых негативных переживаний.

День тишины

Часто ближе к концу праздничных дней остается довольно внушительный перечень дел, которые так и не удалось выполнить. Упускать время жалко, поэтому многие пытаются все задачи завершить в последние сутки новогодних каникул. Однако приходится признать, что это не самая верная стратегия, поскольку она способствует накоплению усталости непосредственно перед выходом на работу.

— Да, позитивные эмоции и новые впечатления – необходимая составляющая хорошего отдыха и бодрости духа, но стоит учитывать, что такое количество переживаний, хоть и приятных, тоже забирают энергию. Человеку требуется время на восстановление при любых нагрузках, в том числе эмоциональных. День перед выходом на работу лучше провести в спокойном темпе и расслабляющей атмосфере, по минимуму вовлекаясь в решение бытовых и рабочих вопросов. Экономьте энергию, она вам еще пригодится!, — рекомендовала психолог.

Накануне

Чтобы в первый будний день не метаться по дому в поисках заброшенных за елку документов или брюк, будет полезно собраться накануне, продумав, что может понадобиться на рабочем месте сразу после праздников. Однако не стоит размышлять слишком долго и переживать, поскольку в приоритете здоровый сон для бодрости и хорошего самочувствия. Один из важных пунктов в подготовке к рабочим будням – восстановление режима, которое начинается с раннего отхода ко сну. Этим стоит заняться хотя бы за пару дней до окончания долгих выходных.

Планирование

Прежде чем окунаться с головой в работу, необходимо составить перечень имеющихся задач и расставить приоритеты. Возможно, что-то не было закончено в прошлом году или требует правок?

Иногда количество поручений настолько велико, что тревога рождается сама собой, мешая сосредоточиться на чем-то одном. Заполнение таблички с колонками «до конца месяца», «в течение двух недель» и «в ближайшую неделю» облегчит вхождение в рабочий процесс и поможет наглядно увидеть имеющиеся дедлайны, выделить первостепенные цели и задачи.

Островок спокойствия

Когда план действий намечен, не стоит спешить с выполнением задач. Лучше начать с приведения в порядок рабочего места: убрать лишние бумаги, сделать перестановку, добавить новые детали. Это станет своеобразной перезагрузкой.

Хорошим элементом декора может стать вещь, которая вызывает позитивные эмоции, создает ощущение уюта и покоя. Она будет помогать сохранять спокойствие в ситуациях высокого напряжения. Здесь можно предложить разные идеи, например, сувениры, связанные с теплыми воспоминаниями, фото близких и питомцев. Мы не всегда можем повлиять на окружающий мир, но всегда можем создать условия для скорого восстановления душевного равновесия.

Размеренность

Даже если за праздничные дни накопилось немало энергии и появилось желание хорошенько поработать, не стоит браться за все задачи сразу и в первый же день трудиться сверхурочно. Чем более плавным будет вход в график, тем равномернее распределятся ресурсы организма, что позволит избежать чрезмерной усталости и сильных негативных переживаний.

В первую неделю лучше избегать больших нагрузок, наращивать сложность выполняемых задач постепенно и выделять в середине дня время на отдых. Чем меньше стресса, тем быстрее происходит адаптация.

Смыслы

Если постпраздничной тоски избежать не удалось, самое время вспомнить о положительных моментах, связанных с выбранной сферой деятельности. Что привлекает в этой профессии? Когда я чувствую себя особенно счастливым на работе? Мы склонны наделять смыслами то, что нам нравится, и в чем видим свое призвание. Ответы на вопросы «зачем мне это?», «что хорошего я получаю?», «в чем здесь смысл для меня?» позволяют вспомнить, для чего приходится терпеть дискомфорт, мелкие неурядицы и не всегда удобный график.