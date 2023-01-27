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Юным патриотам расскажут о подвигах языком рок-музыки

Анна Хромцова
Общество
Юным патриотам расскажут о подвигах языком рок-музыки
Рок-оратория «Черный январь. Прощеное воскресенье» на сцене Киноконцертного зала «Москва» / Фото: Пресс-служба Пространства АРТ

28 и 29 января в концертном зале «Москва» состоятся специальные показы рокоратории «Черный январь. Прощеное воскресенье» для столичных старшеклассников, кадетов, юнармейцев и студентов.

Для молодой аудитории специально выбрали необычный формат постановки. Оратория — это музыкальное произведение для хора и оркестра, которое состоит из сольных арий, речитативов и хоров. В данном случае постановщики специально использовали рок как музыкальное направление. Это, рассчитывают они, привлечет именно молодого зрителя. Созданный спектакль построен на знаменитом произведении писателя Александра Фадеева «Молодая Гвардия» и посвящен деятельности подпольщиков-антифашистов.

— Произведение «Черный январь. Прощеное воскресенье» было создано в 2014 году на Луганской земле. Безусловно, в нем есть тема «Молодой гвардии», но она удивительным образом перекликается с сегодняшними историческими событиями, в которых мы находимся, — сказал Дмитрий Бикбаев, руководитель проекта.

Показы реализуются при поддержке правительства Москвы. Оператор проекта: Открытое театральное пространство «Арт-платформа». Адрес проведения: проспект Андропова, 1, концертный зал «Москва». Время начала мероприятия и трансляции на ресурсе Российского общества «Знание» —17:00.

ИСТОРИЯ

«Молодая гвардия» — роман советского писателя Александра Фадеева, посвященный действовавшей в Краснодоне (территория Луганской Народной Республики) во время Великой Отечественной войны молодежной подпольной организации под названием «Молодая гвардия» (1942–1943).

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