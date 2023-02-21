Ученики медиаклассов знакомятся с работой радиоведущих на профориентационных экскурсиях

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Во время визитов на радиостанцию старшеклассники тренируют дикцию и создают собственные репортажи.

Ученики медиаклассов московских школ регулярно совершают экскурсии в медиакомпании, во время которых знакомятся со спецификой работы сотрудников. В этот раз старшеклассники посетили офис радио Romantika. Во время визита они узнали, как создается радиопродукт, чем занимаются продюсер специальных проектов, бренд-менеджер, звукорежиссер и музыкальный редактор станции, какую разминку для голоса делают ведущие и как создаются сценарные планы.

Экскурсии на радио проходят в рамках программы предпрофессионального образования. Школьники узнают особенности профессий, из чего складываются трудовые будни и что делать сейчас, чтобы работать на радио в будущем. Учащиеся присутствуют в студии во время прямого эфира. Также они выполняют упражнения на дикцию и пробуют сами зачитывать сводки. Параллельно с этим старшеклассники успевают собрать материалы для своих репортажей: снимают видео и берут интервью.

— Мы всегда даем возможность ребятам попробовать себя в качестве радиоведущих, услышать свой голос в наушниках и влюбиться в него. Мы стараемся сделать так, чтобы подростки уходили от нас с новыми знаниями, навыками и мыслью о том, что позже они снова вернутся к нам, возьмут микрофон и проведут свой первый полноценный эфир. А за ним — еще множество эфиров, — поделился Тимур Соколов, ведущий утреннего шоу на радио Romantika.

Профориентационные экскурсии проходят в рамках городского проекта «Медиакласс в московской школе» при поддержке Газпром-Медиа Холдинга и его образовательного проекта PROфнавигатор.

Медиаклассы в московских школах существуют уже второй год. Сегодня они есть в 155 образовательных учреждениях. Старшеклассники получают в них знания и основные навыки, которые пригодятся в будущей профессии, раскрывают свои таланты и делают первые шаги в специальности.

С сентября 2023 года учащиеся предпрофессиональных классов будут получать образование по новому стандарту. Программы обновят по всем школьным предметам — в них войдет погружение в профессии. Старшеклассники будут посещать профильные городские предприятия, чтобы посмотреть на работу специалистов в выбранной сфере. Они пройдут подготовку по специальностям в колледжах и вместе со школьным аттестатом получат свидетельство о профессии. В это же время ученики под руководством опытных наставников из ведущих московских вузов будут разрабатывать проекты. За их успешную защиту на научно-практических конференциях они смогут получить дополнительные баллы к ЕГЭ.

Кроме того, учебные программы в школах, колледжах и вузах будут не дублировать, а органично дополнять друг друга. За счет этого нагрузка на школьников станет более сбалансированной.