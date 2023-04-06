«Установки бедности»: три способа самостоятельно проработать детские травмы

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Иногда причины финансовых проблем прячутся в неожиданных местах. Как связаны род и деньги и что делать с курсом на бедность, доставшимся от родителей, «Вечерней Москве» рассказала психолог и коуч Анна Федотова.

Деньги — одна из трех основных «валют» в мировом обмене наравне со временем и вниманием. Тема денег табуирована, в особенности на постсоветском пространстве. Из этих двух факторов значимости и запрещенности складывается сильный заряд. А значит, там много не только потенциала, но и проблем, с которыми сложно и долго разбираться.

Какие «установки бедности» достаются нам от родителей

Деньги можно заработать только тяжелым трудом

Очень распространенное убеждение. Такая позиция характерна для многих семей: заработок дается родителям сложно, поэтому появляется напряжение, которое они реализуют через возмущения (в том числе в адрес ребенка) о тяжелом труде и сложности зарабатывания денег. Регулярное проговаривание, наложенное на усталые лица родителей, запечатляется установкой.

Большие деньги — это опасно

Такая установка появляется, если в роду кто-то пострадал или даже погиб вследствие зарабатывания денег. Обычно это убеждение не проговаривается открыто и запечатляется глубоко на бессознательном уровне. Бывает, подобные установки ходят по роду байками о дальних родственниках и все равно опосредованно влияют на ребенка.

Либо деньги, либо личная жизнь

Часто такая позиция передается детям в семьях, где один из супругов сильно увлечен работой, а другой берет на себя роль обиженного, брошенного. Также эта установка может передаваться матерями, которым было сложно сочетать карьеру с личной жизнью и пришлось выбрать первое. Взрослые дети оказываются перед идентичным выбором и страдают, не зная, что можно не выбирать.

Деньги — не главное

Это тоже негативная установка, замаскированная под позитивную. Семьи с зависимым типом системы, когда сепарация поколений не произошла и все в роду продолжают общаться крайне близко, постоянно нарушая границы друг друга, обычно сплачиваются вокруг общего «врага» и противопоставляют себя внешнему миру. Таким антагонистом могут выступать деньги. Тогда материальный успех будет табуироваться и приравниваться к предательству.

Деньги всегда отнимает тот, кто сильнее

Представьте, что нажитое честным и посильным трудом в миг исчезло. Как пережить горе утраты? Мощный заряд энергии может вытесняться в консервативную установку и передаваться следующему поколению. Такая установка приводит к чрезмерным и неконтролируемым тратам, чтобы успеть воспользоваться деньгами, пока их не отобрали.

Если вы заметили у себя одну или несколько подобных негативных установок, можно попробовать проработать их с помощью упражнений.

Письмо симптому

Ведение дневника — уже мощный инструмент, а персонализированные записи в дневнике или даже письма, адресованные проблемной установке, — мощнейшая техника самопомощи. Выделите специально под это упражнение около часа, когда вы сможете ни на что не отвлекаться. Определите адресата письма и по формуле «поблагодарить — отпустить» пропишите все, что вам подарило это убеждение и что вы обретете, когда расстанетесь с ним.

Важно найти помогающие, поддерживающие практики, а не фрустрирующие. В этом поможет следующее упражнение.

Перепросмотр убеждений

Подумайте и вспомните регулярно повторяющуюся ситуацию, в которой вы хотели бы изменить свое поведение. Ответьте на три вопроса:

для чего вы это делаете на рациональном уровне? какую скрытую, неочевидную выгоду получаете в ходе такого поведения? можно ли решать эту рациональную задачу иным образом?

Здесь могут помочь примеры людей, которые поступают в подобных ситуациях иначе. Ответив на эти вопросы, пропишите себе новый сценарий действий, зафиксировав в нем конкретные элементы, которые помогут перейти к новому типу поведения.

Интегративная терапия

Часто бывает недостаточно проработать только установки. Наше тело помнит все потрясения. Позвоночник запоминает и фиксирует позы, а также состояние нервной системы в стрессовые и переломные моменты жизни.

По положению осанки можно увидеть паттерны поведения, которые человек носит с собой с детства:

зажимать плечи — пугаться;

опускать голову — фрустрировать;

выгибать грудную клетку — пытаться что-то доказать.

Непрожитые эмоции не только оставляют отпечатки на нашей форме, но и запечатываются в теле зажимами, которые затем могут приобрести форму острых и хронических болезней. Поэтому важно работать на всех уровнях: умственном, телесном и психическом.

Например, с помощью телесно-ориентированной терапии можно убрать зажимы в теле, на сеансах с энергопрактиком — освободить эмоции, а с помощью гештальт-метода интегрировать новое состояние психики в повседневную жизнь.

Важно помнить, что кризисы неизбежны. Они могут стать как трамплином для развития, так и поводом для депрессии. Пробуйте инструменты самопомощи, рефлексируйте и приходите к специалисту, если захотите качественно усилить результат самостоятельной работы и вырасти в доходе, отказавшись от негативных родовых установок.