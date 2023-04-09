Пример Костомарову: пять историй известных людей, которых не сломили болезни и несчастья

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Истории людей, которые, потеряв многое, победили судьбу и стали триумфаторами назло испытаниям и болезням. Как пример фигуристу Роману Костомарову.

Состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова медленно, но верно улучшается. По сообщениям из больницы, некроз тканей удалось остановить. Сам он уже успел отправить голосовые сообщения Александру Жулину и Илье Авербуху. Оба отмечают, что Роман не собирается сдаваться, а хочет продолжить активную и полноценную жизнь. Впереди — протезирование, а пока мы подготовили подборку историй людей, которые оказались в непростой жизненной ситуации, но не потеряли присутствия духа и победили злую судьбу.

Мне бы в небо

Алексей Маресьев / Фото: РИА Новости

Истребитель летчика Алексея Маресьева сбили в воздушном бою под Старой Руссой. Сам пилот при этом был тяжело ранен. Его Як-1 упал на захваченной врагами территории. Но Маресьев решил пробираться к своим. Сначала, превозмогая боль, он пытался идти, потом полз по лесу. В конце концов обессилевшего летчика нашли местные мальчишки. Они отвезли его в деревню, где его около недели выхаживали. Но раны на обмороженных ногах загноились. Поэтому требовалась срочная операция. Маресьева переправили на «большую землю». Из-за начавшейся гангрены Маресьеву пришлось ампутировать обе стопы.

Но даже такая тяжелейшая операция не смогла убить у летчика мечты о небе. Он сумел научиться ходить на протезах и даже пилотировать самолет. В результате вернулся на фронт и продолжил воевать. В боях на Курской дуге он сумел сбить несколько вражеских самолетов.

Боевая слава о летчике, воюющем без ног, быстро разнеслась по всему фронту. О Маресьеве услышал и корреспондент «Правды» Борис Полевой, который написал свою «Повесть о настоящем человеке».

Маресьев стал Героем Советского Союза. Правда, в повести писатель немного изменил фамилию, и Маресьев стал Мересьевым.

В 1948 году по ней был даже снят художественный фильм. Роль Маресьева досталась легендарному артисту Павлу Кадочникову. Вся страна следила за подвигами летчика, который, чтобы вернуться в строй, лихо танцевал вприсядку перед членами медицинской комиссии.

Чуть позже Сергей Прокофьев написал и оперу, премьера которой прошла на сцене Большого театра в 1960 году.

Всем смертям назло

Владислав Титов / Фото: Шлапобергский / РИА Новости

14 апреля 1960 года в донецкой шахте, где работал Владислав Титов, случилась авария, которая грозила взрывом. Владислав сумел его предотвратить, получив при этом разряд током.

Для врачей оставалось загадкой, как Титов вообще остался жив, но в результате травмы он лишился обеих рук.

Свое новое призвание горняк нашел, начав писать книги. Владислав научился держать карандаш зубами.

При этом отвергал все предложения использовать для этих целей специальное приспособление, позволяющее печатать тексты на пишущей машинке.

Говорил, что когда он держит перед собой лист бумаги, яснее видит образы.

Первую автобиографическую повесть Владислава Титова «Всем смертям назло» сначала отвергли несколько издательств, пока рукопись не попала на глаза все тому же Борису Полевому, в то время главному редактору журнал «Юность». Напечатанное в журнале произведение, названное по первой строчке стихотворения Константина Симонова, стало таким популярным в СССР, что повесть даже проходили на уроках внеклассного чтения.

Титов после этого написал еще несколько повестей. Помощь в литературном труде ему оказывала жена Рита.

А сам Владислав научился еще и работать на своем дачном участке. Он обрабатывал грядки с помощью специального приспособления, которое крепилось к ботинку.

От взрыва мины до мирового рекорда

Алексей Талай / Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Сегодня имя паралимпийца Алексея Талая известно во всей Белоруссии. Алексей выполнил норматив мастера спорта, входит в паралимпийскую сборную страны по плаванию и установил три мировых рекорда. А еще Талай успел дважды жениться и воспитывает четверых детей. И выступает в качестве мотивационного тренера.

В 16 лет Алексей подорвался на мине, оставшейся после Великой Отечественной войны. Его нашел в поле местный житель и отвез в больницу. Потом Алексей вспоминал, что больше всего боялся запачкать сиденье автомобиля, на котором его везли. В результате трагедии парень лишился обеих рук и ног. Но, по его словам, не ушел на дно стакана, а начал усиленно тренироваться. И достиг удивительных результатов. Алексей говорит, что к нему люди идут, чтобы услышать, как преодолевать проблемы.

Австралийский пациент

Ник Вуйчич / Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Известный во всем мире Ник Вуйчич родился с синдромом тетраамелии — заболеванием, которое приводит к отсутствию всех конечностей. В 10 лет мальчишка решил покончить жизнь самоубийством.

— Но вдруг очень четко представил картину своих похорон — вот стоят мои папа и мама… И тут я понял, что не могу причинить им боль, не могу себя убить. Ведь от родителей я видел огромную любовь ко мне, — вспоминал сам Вуйчич.

Когда парню исполнился 21 год, он сумел окончить Университет Гриффита в Брисбене со степенью бакалавра. А в 1999 году начал выступления в школах, церквях, детских приютах и тюрьмах. А потом основал некоммерческую организацию, которая занимается благотворительной деятельностью и помогает инвалидам во всем мире. В 2009 году он снялся в фильме «Цирк бабочек», который рассказывает о человеке без конечностей. Через два года после этого Ник записал песню собственного сочинения Something More, на которую затем сняли клип. И сегодня он собрал около 10 миллионов просмотров на «Ютьюбе».

Сейчас Ник выступает во многих странах мира и пишет книги. Добрался он со своими лекциями и до России, посетив в 2015 году Москву и Санкт-Петербург.

Серф для волейболиста

Четырехкратный паралимпийский чемпион по легкой атлетике, знаменосец нашей сборной на Играх в Пекине Алексей Ашапатов в 2002 году лишился ноги. А до этого он занимался волейболом.

— Некоторые после этого сидят в четырех стенах, решив, что жизнь потеряла смысл и краски, — говорит он. — А кто-то — еще хуже — «уходит в стакан».

Сам же Ашапатов после больницы вернулся в спорт. Да еще как!

— До травмы я о паралимпийском спорте слышал немногое. Но я парень очень устремленный, настойчивый. Выйдя из больницы, практически сразу поехал на первые соревнования. Самое главное, чтобы все преграды ушли из головы. И тогда будешь полноценным человеком, а не инвалидом.

Первой спортивной дисциплиной, в которой решил себя попробовать Алексей, стал армрестлинг.

— По соседству была секция армрестлинга, — говорит он. — Я был крепким парнем и попробовал. А уже сейчас стал двукратным серебряным призером на мировых первенствах. Потом открыл для себя волейбол сидя. Мы поехали отбираться на Паралимпийские игры в Афинах. К сожалению, не получилось. И тогда я для себя выбрал легкую атлетику. Уже завоевал четыре олимпийских «золота». Сейчас для паралимпийцев созданы все условия. Появилось много молодых ребят. И как реабилитация после травмы — это очень хороший выход. Ты преодолеваешь трудности, занимаешься тем, чем хочешь и можешь. И даже получаешь зарплату.

Сегодня Алексей стал двигаться даже больше, чем до травмы. А еще — начал кататься на серфе. И хочет попробовать себя в горнолыжном спорте.

— Недавно для бойцов, получивших травму во время участия в боевых действиях, организовали горнолыжную школу. Их поставили на лыжи и доски. Для них разработали отечественные спортивные протезы «Орто-спорт», которые позволяют это делать. Раньше катались на обычных протезах. А на следующий год планирую встать на лыжи сам. Хотя есть небольшой страх упасть с моей двухметровой высоты. (смеется).

— У меня есть жена, трое детей, — говорит А лексей. — Еще я построил дом, посадил много деревьев. Главное — быть активным и жизнерадостным. А с современными протезами можно жить полноценно.

КСТАТИ

Путь на лед открыт

В отличие от фигурного катания следж-хоккей входит в программу Паралимпийских игр.

А это тоже один из видов спорта, которым занимаются на льду. В возрасте Романа Костомарова войти в сборную команду по следж-хоккею достаточно сложно. А вот для себя он вполне может заняться этим видом спорта, считает голкипер команды «Белые медведи» и сборной Москвы Константин Лобанов.

— Вообще в такой ситуации главное — не заниматься «саможалостью», — говорит Константин. — Есть жизнь «до» и «после». Это надо принять. И чем быстрее это сделаешь, тем быстрее можно адаптироваться к новой реальности. Кстати, думаю, у Романа наверняка есть возможность реализовать себя и как наставника в том же фигурном катании, занимаясь подготовкой и помощью молодым спортсменам.