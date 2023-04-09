Барабулька, вино да овечья шаль: что поесть и купить в Новороссийске

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В Новороссийске погода в апреле и мае будет теплее, чем в Москве. Экскурсовод Наталья Кокорева посоветовала гостям из столицы попробовать местные блюда и купить сувениры на память.

Еще в местном бюро экскурсий советуют посетить винный завод в пригородном поселке Мысхако. Ведь Новороссийск — знаменитый производитель вин.

— Здесь часто проводят экскурсии, дегустации. Тур может предусматривать посещение виноградников, осмотр цехов и хранилищ, мастер-класс по изготовлению вина и даже банкет с выступлением фольклорного коллектива. Там можно приобрести полюбившиеся сорта вин, — говорит Наталья Кокорева.

В местных кафе и ресторанах стоит попробовать блюда из морепродуктов и рыбы: барабульки, камбалы. А еще в Новороссийске можно купить значки и магнитики с изображением крейсера «Михаил Кутузов», ракушки, носки или шаль из овечьей шерсти и козьего пуха.

Чек-лист туриста

Как добраться.

До Новороссийска можно доехать на поезде: из Москвы он идет одни сутки и шесть часов. Билет на одного человека в плацкартный вагон стоит 3200 рублей, в купе — 5800. Скорый поезд едет 22 часа: плацкарт — 5400 рублей, купе — 8600, СВ — 21 000 рублей.

Проживание.

В Новороссийске много гостиниц. Цены варьируются от 1500 до 4000 рублей. Можно останавливаться и в частном секторе. Здесь койко-место обойдется примерно в 1000 рублей в сутки.

Питание.

Средний чек на завтрак в точках общепита Новороссийска — 300 рублей с человека. Средний чек на обед — около 500 рублей, на ужин — около 700 рублей.

Экскурсии.

Групповая обзорная трехчасовая экскурсия по городу — 750 рублей с человека. Билет в мемориальный комплекс «Малая земля» — 100 рублей, льготный — 20. Билет на крейсер «Михаил Кутузов» — 200 рублей, льготный — 100 рублей. Билет в Музей цементной промышленности — 60 рублей.