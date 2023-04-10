«Бесшумная кошка»: в Московском политехе электрифицировали квадроцикл Guepard

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Команда студентов и сотрудников Московского политеха электрифицировала квадроцикл Guepard. Совсем скоро транспортное средство запустят в серийное производство. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, на что способна такая четырехколесная машина.

У главного входа в здание Московского политеха стоит припаркованный квадроцикл Guepard. Темно-зеленый корпус машины усилен карбоновыми вставками, смонтированными около сиденья. На зеркалах красуется логотип вуза. Капот, напоминающий хищную кошачью мордаху, защищает черный «кенгурятник» — специальная металлическая решетка.

К квадроциклу подходит студент Политеха, пилот Святослав Барабаш. Сейчас он продемонстрирует, на что способна эта железная кошка.

Сделав пару кругов по территории около университета, Святослав возвращается на исходную точку.

— С непривычки сложно им управлять, — признается Барабаш. — Зато этот квадроцикл практически бесшумный. Это бесспорное преимущество электроквадроцикла перед теми, что работают на бензине.

Святослав с нетерпением ждет, когда начнется серийный выпуск этой машины. Он мечтает купить для себя один Guepard.

— Я полностью доверяю этому квадроциклу, потому что я сам участвовал в процессе его электрификации. Буду ездить на нем на рыбалку, — говорит Святослав.

По словам руководителя лаборатории электротранспорта университета Семена Земцева, над электрификацией транспортного средства работали студенты разных возрастов — от первого курса бакалавриата до выпускников магистратуры. Всего — 25 человек.

— Задача перед инженерами стояла сложная: им предстояло разработать электродвигатель для квадроцикла, изначально спроектированного с бензиновым мотором. Главная трудность состояла в том, что изменения конструкции машины должны были быть минимальными, — рассказывает Семен Земцев. — Но обычно в электроавтомобилях аккумуляторная батарея расположена снизу. В нашем случае сделать так же было невозможно. Поэтому мы поместили его под водительским сиденьем. А на место выхлопной системы установили электродвигатель с редуктором.

Такая конструкция позволила равномерно распределить массу машины по осям.

Модернизированный политеховцами квадроцикл получился не только мощным, но и, что важно, полностью безопасным для окружающей среды. Во время его работы в атмосферу не выделяются вредные выбросы, что делает такую машину идеальным вариантом для передвижения, например, в заповедниках или на других экологически чувствительных территориях.

По проходимости электрифицированный Guepard не проигрывает бензиновому аналогу. Но маневренность квадроцикла еще предстоит проверить на практике.

— Квадроцикл рассчитан на сложные условия эксплуатации. Будем испытывать машины на полигонах, где очень много грязи и сложный рельеф, — говорит директор передовой инженерной школы электротранспорта Московского политеха Пабло Итурралде. — Еще проверим квадроцикл на «выносливость» — посмотрим, на какое расстояние хватит его батареи.

На основании результатов тестов инженеры внесут коррективы в автомобиль. А после этого Guepard поступит в серийное производство.

Кстати, машины планируют поставлять и на зарубежные рынки.

— Московский политех — участник программы «Приоритет-2030» национального проекта «Наука и университеты». Одна из основных задач вуза сейчас — возрождение инженерно-научной школы автомобилестроения.

Требования к современным автомобилям высокие, и за последние годы планка поднялась еще выше. Мы ориентированы на создание качественных и передовых продуктов, к которым люди привыкли, — заявил ректор Московского политеха Владимир Миклушевский.

СПРАВКА

Электрифицированный квадроцикл будут выпускать на повышенной и пониженной передачах. В первом случае машина сможет развивать скорость до 65 километров в час, во втором — до 30 километров в час. Новая вариация Guepard, в отличие от своего бензинового аналога, оснащена электротрансмиссией и аккумуляторной батареей.

Кроме того, масса электроквадроцикла после обновления сильно снизилась. Электрический прототип «похудел» на 100 килограммов. Сейчас его масса составляет 450 килограммов. Запас хода такого автомобиля — около 100 километров. В квадроцикле установлена роботизированная коробка передач. А редуктор напечатан на 3D-принтере из алюминия. Номинальная мощность мотора — 10 киловатт, а пиковая — 20 киловатт. Мощность аккумулятора составляет 7,2 киловатта-часа.