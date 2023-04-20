«Соскучились по акулам»: какие товары и по каким ценам можно найти в магазине белоруской сети Swed House

Фото: Вечерняя Москва

В столичном торговом центре «Щелковский» открылся магазин белорусской сети Swed House, который в народе уже успели прозвать «ИKEA-2». Представленная там продукция почти в точности повторяет шведские товары, по которым многие успели соскучиться. И вправду, в новом магазине продаются привычные кухонные принадлежности, мебельные аксессуары и текстиль. Корреспондент «Вечерней Москвы» посетил новый магазин и оценил, насколько Swed House уступает «шведскому брату».

Что за новый бренд?

Swed House — это сеть белорусской компании «Мердем», которая принадлежит предпринимателю Мурату Шагылыджову. Раньше фирма занималась поставками хозяйственных товаров. Когда же «ИКЕА» покинула РФ в связи с западными санкциями, концепция белорусской компании изменилась, и она решила занять освободившуюся нишу. Так и появился бренд Swed House, который в переводе означает «Шведский дом».

Белорусский аналог сотрудничает с теми же фабриками, что и «ИКЕА», и некоторые товары на самом деле сложно отличить от шведских.

В самой республике сеть функционирует в двух минских ТЦ. Имеется и интернет-магазин, где представлена преимущественно корпусная мебель, матрасы и товары для ванной комнаты.

Где находится московский Swed House?

Магазин расположен по адресу Щелковское шоссе, 75. Чтобы попасть туда, нужно подняться на четвертый этаж торгового центра. Заметить магазин несложно: вход украшен воздушными шарами бело-синего цвета, а над ним красуется надпись Swed House.

Даже в будние дни, когда большинство людей на работе, вы непременно увидите здесь столпившийся народ. Меньше чем за час моего присутствия в Swed House сменилось пять разных потоков посетителей. Видно, что москвичи соскучились по икеевской атмосфере.

А вот что касается ассортимента, он, как заметили многие покупатели, довольно скуден и лишь отдаленно напоминает оригинальный вариант. Здесь вы не найдете большого выбора мебели, а о панорамах из кухонь и ресторанах, к которым привыкли «икеаманы», вообще забудьте.

Чего не пожалели ретейлеры, так это посуды и различной утвари для быта, кухни и ванной комнаты.

Как все устроено

Магазин условно разделен на две части. Левый корпус занимают выставочные образцы мягкой и корпусной мебели. А все правое крыло — это лабиринт из различных товаров. Все выстроено системно: когда вы идете от «мебельного», то путь пролегает через отдел ковровых покрытий, плюшевых игрушек, постельного белья, пледов, принадлежностей для ванной комнаты и кухни.

Два отдела соединяются в конце зала. И по большому счету нет разницы, откуда вы начнете покупки. Касса есть как при входе в магазин, так и при выходе.

Огромный минус — очень узкие проходы между стеллажами. В них с трудом умещается больше двух покупателей, а если один из них еще и с тележкой, то остальным посетителям придется ждать очереди, чтобы попасть в другие отсеки.

Многим может показаться, что белорусская сеть больше нацелена на полезные мелочи для дома. Ведь около сотни товарных позиций были именно таковыми. Мебель представлена выставочными вариантами, а чтобы ее купить, нужно сделать предзаказ.

Консультантов в магазине не менее пяти человек. Все они одеты в желтые поло, как в ИКЕА, но с новым логотипом. Персонал доброжелательный и без компьютеров и каталогов способен проконсультировать по интересующим вопросам.

Сами продавцы уверяют, что новая сеть — это лишь первая ласточка, и в перспективе бренд расширится вместе с ассортиментом.

— К сожалению, у нас нет кухонь, которые все любили рассматривать, — рассказала Екатерина, одна из консультантов (имя изменено — прим. «ВМ»). — Да и в целом пока скромные масштабы не позволяют нам внедрить продукцию с большим габаритом. Весь наш магазин сейчас — это всего лишь один отдел прежней «ИКЕА». Но вскоре и наша сеть расширится, и магазины откроются в других районах столицы.

Действительно, в планах владельцев сети — открыть еще порядка десяти магазинов в Москве и Санкт-Петербурге.

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Основное отличие

Если в «ИКЕА» для постоянных покупателей действовала программа лояльности и приобрести некоторые позиции можно было со скидкой, то в Swed House такого пока нет.

Да и в целом любителям шведской сети все время будет чего-то не хватать: безлимитных напитков, вкусных фрикаделек и фирменного мороженого.

Но есть и немало похожих деталей. Например, практически весь стеллаж с посудой повторяет продукцию «ИКЕА». Разница лишь в габаритах: белорусский вариант на два-три сантиметра миниатюрнее.

Чашки, сушилки, сервировочная посуда — все это почти не отличается от товаров «ИКЕА». Поражает покупателей и то, что на стеллажах удается найти и оригинальную продукцию с фирменным логотипом «ИКЕА». Лично я заметил их на пледах Soltulpan, некоторых подушках и пищевых контейнерах.

Неизменным и знаковым атрибутом шведского бренда, как известно, является плюшевая акула. Их в новом магазине огромное количество.

Откуда товар

Вся продукция из разных стран, рассказали «ВМ» продавцы-консультанты. Главные поставщики — Белоруссия, Китай, Казахстан и даже Индонезия, некоторый ассортимент производится в РФ.

— Если говорить о новинках и трендах, принадлежащих белорусскому бренду, — это в основном все, что касается посуды, особенно чашек. Если в «ИКЕА» были монохромные классические модели, то Swed House разнообразил ассортимент более яркими дизайнами, — рассказала одна продавцов.

Цены

Больше всего нареканий у посетителей было связано с высокой стоимостью товаров.

— Подумать только, небольшой стол за 37 000 рублей! С ума сойти! — с возмущением говорили две дамы, которые заглянули в мебельный отдел.

Не обрадовали гостей и цены на каркасную мебель, тумбочки, диваны. Их стоимость в среднем варьировалась от 25 до 45 тысяч рублей.

Как призналась в беседе с «ВМ» москвичка Ольга, стоимость практически на все товары завышена.

— Я считаю, что в «ИКЕА» ассортимент был на 20 процентов дешевле, — сказала жительница столицы. — Комод, чья цена едва достигала шести тысяч рублей, сейчас меньше, чем за 10–12 тысяч, не найдешь в новом магазине.

Порадовал женщину лишь отдел кухонных принадлежностей, где цены более демократичные. Собеседница «ВМ» призналась, что ожидала большего размаха и низких цен.

— Сюда (в Swed House — прим. «ВМ») можно приходить, только чтобы подышать запахом «ИКЕИ» и поностальгировать, — добавила она.

А Иван, который пришел в магазин вместе с супругой и детьми, считает высокую цену на нынешний ассортимент временным явлением.

— Я уверен, что сеть будет расширяться, магазины вскоре станут более масштабными. Мы с дочками, например, очень рады, что вернулись акулы, у нас была коллекция икеевских, сегодня решили прикупить плюшевых хаски, которых у нас нет, — сказал москвич.

К слову, именно к акулам чаще всего тянулись посетители, которые из мебельного отдела переходили в кухонный. И тем, кто помнит прежнюю цену со времен «ИКЕИ» (около 1499 рублей за метровую «особь» — прим. «ВМ»), нынешняя цена в 2100 рублей может показаться неприемлемой. Впрочем, это не мешало покупателям активно разбирать главный символ шведского бренда.

Приобрести товар белорусской сети можно и на маркетплейсах, так как у магазина еще нет официального сайта. Но цены в самом торговом объекте и на платформах электронной коммерции очень разнятся. К примеру, плед Ingabritta стоит 2100 рублей в магазине, в то время как на «Озоне» его стоимость достигает 5000, а на «Яндекс.Маркете» даже 10 000 рублей.

Итог: покупать выгоднее в магазине. Впрочем, посещать белорусский аналог знаменитого бренда или нет — каждый решает сам.

Напомним, открытие магазина белорусской сети Swed House состоялось 15 апреля в торговом центре «Щелковский».