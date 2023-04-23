За сбор каких растений и грибов грозит крупный штраф

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В России ввели уголовное наказание за сбор редких грибов и растений. «Вечерняя Москва» уточнила, за какие именно виды можно получить внушительный штраф и даже попасть за решетку.

По словам юриста Гаяза Хасанова, важно понимать, что ответственность ждет тех, кто намеренно сорвал редкие грибы и растения. Конечно, этот пункт в новом законе вызывал определенные вопросы. Как определить, был ли умысел? Сейчас появилась конкретика.

— При рассмотрении дела будет учитываться количество собранных растений и грибов. Если вы сорвали несколько штук и не пошли ими торговать, в тюрьму вас не посадят. Но если вы стоите с охапкой подснежников и предлагаете их у станции метро, наказание действительно может быть серьезным, — поясняет юрист.

Нарушитель может сесть в тюрьму на четыре года или заплатить штраф — один миллион рублей. А если преступный собиратель снимал процесс сбора растений и публиковал его в сети, срок заключение сразу увеличится до шести лет. И штраф увеличится вдвое. Руководство компании, нарушившей закон и рекламирующей истребление растений в сети, может «загреметь» на девять лет с выплатой штрафа до трех миллионов рублей.

— Важно, что закон подразумевает ответственность за сбор растений и грибов из Красной книги России, а не ее регионов. Однако некоторые растения в этих книгах пересекаются. Нужно разобраться, что собирать нельзя ни при каких обстоятельствах, — рассказывает «Вечерке» эколог Юрий Чухриянов. — Не стоит срывать такие грибы и растения, как рябчик шахматный, мухомор Виттадини, узколистые и широколистные подснежники, вешенки семгово-соломенные, рододендрон Фори, самшит колхидский и так далее. Растения из Красной книги РФ нечасто встретишь в Москве или Подмосковье, но в других регионах их много.

ФАКТ

В Красной книге России собрано 676 видов редких и находящихся под угрозой исчезновения растений. Содержание книги обновляют раз в десять лет. Она является важным государственным документом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Павел Крашенинников, глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству:

— С 2018 по 2020 год за добычу или оборот краснокнижных животных осудили больше 800 человек. Надо сказать, что аналогичная статья эффективно работает против браконьеров, поэтому поправки затронут и растительный мир. Перспектива сесть в тюрьму должна отрезвить желающих нажиться на редких видах.

Колокольчик алтайский

Жертва стихийных рынков. Охрана этого растения значительно усилилась. Колокольчик знаком многим из детских сказок — фиолетовый бутон, который получил такое название из-за своей формы. Отличается ярким цветом и тонким стеблем.

Мухомор Виттадини

Этот съедобный гриб можно легко отличить по небольшим бородавкам на белой шляпке, а также сильному запаху. Встретить его можно по всей России, однако сведений о нем не так много.

Вешенка семгово-соломенная

Ареал обитания — Приморский край. Отличается ярким оттенком и растет чаще на корнях деревьев.

Рябчик шахматный

Это многолетнее травянистое растение привлекает своими яркими бутонами, напоминающими фиолетовый колокольчик. Растение весьма неприхотливое, однако его численность стремительно сокращается.

Подснежник узколистный

Растение нередко продают на крупных трассах, однако уже много лет подснежник находится под угрозой исчезновения. Отличить его можно по белому бутону и небольшой высоте.

Самшит колхидский

Кустарник самшит чаще всего встречается на Кавказе, побережье Черного моря. На нем растут светло-желтые цветы. Нередко растение вырубают для создания букетов.

Русский черный трюфель

Это единственный представитель рода истинных трюфелей на территории России. Его обожают грибники за ореховый, слегка сладковатый привкус. Хотя с виду назвать его аппетитным язык не повернется.

Каштановый гриб

Отличается коричневой бархатистой шляпкой цилиндровой формы и белой мякотью.