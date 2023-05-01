«Состав должен быть максимально простым»: как правильно выбрать готовый шашлык для пикника

Фото: Unsplash

На прошлой неделе Росконтроль признал некачественными несколько марок готовых шашлычных наборов. «Вечерняя Москва» узнала, как правильно выбрать продукт для пикника в магазине.

Согласно исследованиям Росконтроля, в образцах готового свиного шашлыка марок «Мясновъ», «Перекресток», «Зельгрос», «Магнолия» и «Лента» превышены микробиологические показатели. Более того, в некоторых наборах обнаружили бактерии группы кишечной палочки в огромных количествах.

— Сами по себе бактерии не страшны, но если их количество в продукте превышено, это приводит к отравлениям и разрушительным последствиям для ЖКТ в целом, — рассказывает «Вечерке» врач-терапевт Лариса Алексеева. — Плюс ко всему во многие готовые наборы добавляют консерванты, которые делают мясо более мягким и вкусным. Редко когда крупные компании выбирают натуральные специи.

Конечно, определить на глаз количество бактерий в мясе невозможно. Однако максимально обезопасить себя при покупке готового продукта для пикника можно, если соблюдать несколько правил.

— Старайтесь не покупать мясо в небольших придорожных магазинах у сомнительных продавцов. Часто они не соблюдают гигиену, из-за чего в еду попадают сторонние бактерии. Обращайте внимание на состав продукта — он должен быть максимально простым. Никаких канцерогенов. Отдавайте предпочтение шашлыку, на упаковке которого указаны категории А и Б — в нем содержится больше белка и витаминов, чем в мясе других категорий, — добавила врач.

Если вам предстоит везти мясо за город, то лучше отказаться от шашлыка, замаринованного в майонезе, так как он достаточно быстро портится: риск получить отравление значительно повышается. Цвет у свежего мяса должен быть глянцевым, равномерным, без жира серо-желтого цвета.

— Хорошее мясо для шашлыка будет стоит от 250 рублей за килограмм, если мы говорим о свинине. Курица — 180 рублей за кило, баранина — 400 рублей, — рассказал шеф-повар Дмитрий Оглобов.

ЦИФРА

651 рубль — столько в этом году стоит приготовить порцию шашлыка на четырех человек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Цапликов, экономист:

— Индекс шашлыка в этом году демонстрирует более приятные показатели, чем в прошлом — в целом мясо для его приготовления подешевело на 24 рубля. Больше всего сбросил цену шашлык из курицы — его стоимость за килограмм снизилась на 30 рублей. А вот маринад подорожал.