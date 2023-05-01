Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Состав должен быть максимально простым»: как правильно выбрать готовый шашлык для пикника

Рената Лебедева

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Состав должен быть максимально простым»: как правильно выбрать готовый шашлык для пикника
Фото: Unsplash

На прошлой неделе Росконтроль признал некачественными несколько марок готовых шашлычных наборов. «Вечерняя Москва» узнала, как правильно выбрать продукт для пикника в магазине.

Согласно исследованиям Росконтроля, в образцах готового свиного шашлыка марок «Мясновъ», «Перекресток», «Зельгрос», «Магнолия» и «Лента» превышены микробиологические показатели. Более того, в некоторых наборах обнаружили бактерии группы кишечной палочки в огромных количествах.

— Сами по себе бактерии не страшны, но если их количество в продукте превышено, это приводит к отравлениям и разрушительным последствиям для ЖКТ в целом, — рассказывает «Вечерке» врач-терапевт Лариса Алексеева. — Плюс ко всему во многие готовые наборы добавляют консерванты, которые делают мясо более мягким и вкусным. Редко когда крупные компании выбирают натуральные специи.

Конечно, определить на глаз количество бактерий в мясе невозможно. Однако максимально обезопасить себя при покупке готового продукта для пикника можно, если соблюдать несколько правил.

— Старайтесь не покупать мясо в небольших придорожных магазинах у сомнительных продавцов. Часто они не соблюдают гигиену, из-за чего в еду попадают сторонние бактерии. Обращайте внимание на состав продукта — он должен быть максимально простым. Никаких канцерогенов. Отдавайте предпочтение шашлыку, на упаковке которого указаны категории А и Б — в нем содержится больше белка и витаминов, чем в мясе других категорий, — добавила врач.

Если вам предстоит везти мясо за город, то лучше отказаться от шашлыка, замаринованного в майонезе, так как он достаточно быстро портится: риск получить отравление значительно повышается. Цвет у свежего мяса должен быть глянцевым, равномерным, без жира серо-желтого цвета.

— Хорошее мясо для шашлыка будет стоит от 250 рублей за килограмм, если мы говорим о свинине. Курица — 180 рублей за кило, баранина — 400 рублей, — рассказал шеф-повар Дмитрий Оглобов.

ЦИФРА

651 рубль — столько в этом году стоит приготовить порцию шашлыка на четырех человек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Цапликов, экономист:

— Индекс шашлыка в этом году демонстрирует более приятные показатели, чем в прошлом — в целом мясо для его приготовления подешевело на 24 рубля. Больше всего сбросил цену шашлык из курицы — его стоимость за килограмм снизилась на 30 рублей. А вот маринад подорожал.

Еда Праздники Продукты
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Первомай: соберемся вместе, и не надо петард

Все мнения
О проекте