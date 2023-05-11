Московский психолог посоветовала, как заранее спланировать летний отдых с ребенком

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Отпуск — особенно летний — подразумевает смену режима, климата и набора ежедневных дел. Чтобы отдых был в радость и принес максимальную пользу и родителям, и детям, к нему нужно подготовиться. Вот несколько советов, как это сделать, от психолога, специалиста Городского психолого-педагогического центра Москвы Оксаны Корчагиной.

Определите важные задачи и составьте список дел

До начала отдыха постарайтесь закончить все домашние и рабочие дела, а также решить вопросы, связанные с организацией отпуска: какие документы подготовить, кто будет кормить вашего питомца, пока вы на отдыхе, что нужно взять с собой. Чтобы ничего не забыть и все успеть, составьте список дел по подготовке к отпуску. Это может показаться банальным, но визуальное расписание действительно помогает удерживать контроль над ситуацией. Вы можете составить список дел на бумаге и повесить его на видное место, а можете воспользоваться гаджетами. Важно распределить дела по срочности и важности, а выполненные задачи — помечать позитивным символом: зеленой галочкой или смайлом. Так вы увидите объем выполненной работы и будете понимать, что еще осталось сделать. Часть несложных дел можно делегировать детям. Даже ученик начальной школы может полить цветы, покормить питомца, навести порядок в комнате, пока вы, например, оплачиваете счета. То, что не срочно и не очень важно, поместите в конец списка. К этим делам можно будет вернуться и после отпуска.

Собирайтесь вместе

Составьте с детьми списки необходимых в отпуске вещей. Это работает и в случае, когда ребенок отправится без вас в летний лагерь, и в случае, если вы отправляетесь в совместное путешествие. Если ваш ребенок едет в лагерь или на сборы, сделайте два экземпляра списка: один для себя, второй для ребенка. Это поможет, когда он будет собирать вещи в конце заезда. Покажите сыну или дочке, как аккуратно сложить все в чемодан, подпишите личные вещи. Для себя запишите, какие документы и их копии нужно подготовить. Особое внимание уделите медицинским справкам и срокам их актуальности. Так, справку о прививках для ребенка можно взять в школе заранее, а вот справка об отсутствии контактов с инфекционными больными действительна три дня.

Собираться в семейную поездку также лучше вместе с ребенком. Задавайте ему вопросы: «А что нам понадобится, если погода будет дождливой?», «А в какие игры мы будем играть в дороге?», «А какую книжку будем читать на ночь?» Так вы научите ребенка планировать деятельность, и еще раз убедитесь, что взяли все необходимое.

Спланируйте занятия в отпуске

Если вы отправляетесь в совместное путешествие, то обсудите заранее, чем каждый из вас хотел бы заняться. Можно составить списки, а затем их сравнить. Определите, какие экскурсии всем придутся по душе, какие активности будут интересны каждому из вас. При этом важно учесть и несовпадающие пожелания. Например, подросткам может быть некомфортно в зоне развлечений для младших детей. Если вам хочется провести весь день на пляже, а ребенку — отправиться в аквапарк, то нужно найти время и для того, и для другого занятия. Договоритесь о том, что каждый день у каждого из вас будет несколько часов на занятия по своим интересам. Детальный план отпуска даст стимул закончить все дела побыстрее и начать собираться на отдых.

Расскажите о правилах безопасного поведения

Очень важно, чтобы всем членам семьи летний отдых принес положительные эмоции и новые впечатления и укрепил здоровье. Заранее поговорите с ребенком о необходимости соблюдать правила безопасности на дорогах, во время купания, при обращении с огнем и электроприборами. Если ваш ребенок отправляется в лагерь, расскажите, что с любыми вопросами он может обращаться ко взрослым — вожатым, воспитателям. Если вы едете на отдых вместе, поговорите о том, как вести себя в людных местах, в транспорте, куда обращаться, если потерялся. Можно воспользоваться правилом «если разминулись, то ищет взрослый, а ребенок остается на месте». Также следует убедиться, что ребенок знает наизусть номер телефона хотя бы одного из родителей и номер службы спасения — 112.

Оставьте работу на работе

Может быть сложно переключиться с рабочих будней на отпуск, особенно если ваши коллеги не знают, о том, что вы сейчас отдыхаете, и задают вам в чатах и по телефону вопросы. Установите в мессенджерах статус «в отпуске». Это позволит снизить вероятность того, что кто-то вас побеспокоит. Отключите звук уведомлений и всплывающие уведомления рабочих чатов. Вы всегда сможете прочитать сообщения, если это потребуется, но не будете отвлекаться на них постоянно, чувствуя себя на работе. И заранее попросите коллег звонить только по действительно неотложным делам.

Накануне поездки обратитесь к своему списку дел, проверьте, все ли выполнено. Грамотное планирование и позитивный настрой помогут вам и вашей семье отправиться в отпуск с хорошим настроением и отдыхать с удовольствием!