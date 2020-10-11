Как водоросли могли отравить воду на Камчатке

Фото: 41.mchs.gov.ru / ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Ученые Российской академии наук предположили, что причиной загрязнения акватории у побережья Камчатки могли стать токсичные водоросли. По словам экспертов, теперь главной задачей ученых является определение, что могло привести фотоавтотрофных одноклеточных к такому активному состоянию и поспособствовать возникновению красных приливов. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, насколько такая теория уместна и сколько понадобится времени, чтобы морская вода и прибрежная зона очистились от последствий катастрофы.

По словам эколога и председателя правления Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Андрея Нагибина, версия представителей РАН вполне правдива.

— Мы только сегодня услышали эту версию как полноценную. Но стоит сказать, что мы впервые сталкиваемся с такой ситуацией. Скорее всего, водоросли начали так мутировать и выделять ядовитые токсины из-за каких-то антропогенных воздействий, то есть влияния людей. Если есть экспертное мнение ученых, значит, такую версию не нужно игнорировать, — сказал он.

Эксперт отметил, что полностью согласен с утверждением специалистов. Нагибин подчеркнул, что сама природа акватории уже начала восстанавливаться, и территория, пострадавшая от токсинов, запустила процесс самоочищения.

— Океан быстро восстанавливается, если человек не будет ему мешать. Любые антропогенные процессы, которые негативно сказываются на окружающей среде Камчатки, должны быть остановлены. Сейчас уже ситуация в акватории намного лучше. Конечно, если мы можем ускорить процесс восстановления экологии на этом секторе путем каких-то дополнительных действий, то, естественно, мы должны это делать, — отмечает Нагибин.

Специалист заметил, что процесс обновления вод в Авачинском заливе на Камчатке будет продолжительным.

— Понадобятся годы, чтобы мы заметили изменения. В целом же сейчас, согласно последним данным лабораторий, никакой опасности для людей морская вода и окружающая среда на этом участке не несут, — дополнил он.

Ранее местные серферы рассказали о плохом самочувствии после купания на Халактырском пляже. Также СМИ сообщали о массовой гибели животных на Камчатке. Трупы морских обитателей выбросило на берег.

По предварительным данным минприроды региона, речь идет о загрязнении морской воды нефтепродуктами. Природоохранная прокуратура начала проверку. Образцы песка, морской воды и части животных были отправлены в Москву на экспертизу. Генпрокуратура сообщила, что проконтролирует проверочные мероприятия.

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