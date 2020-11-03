«Трудно принять за бомжа»: Добровинский оценил проблемы Ефремова с деньгами

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

У сидящего в изоляторе Михаила Ефремова кончились средства и нет доступа к накоплениям в банке. Как утверждает защита актера, ему «неоткуда взять деньги» на возмещение ущерба гражданской жене и матери Сергея Захарова, жертвы аварии на Смоленском бульваре с участием артиста. «Вечерняя Москва» связалась с адвокатом потерпевшей стороны, главой адвокатского бюро «Александр Добровинский и партнеры» Александром Добровинским, который поставил под сомнение заявления об обеднении Ефремова и дал прогноз по его делу.

— Александр Александрович, что вы думаете о финансовых проблемах Михаила Ефремова?

— Вы знаете, он ведь говорил известную фразу о том, что денег у него много (сразу после аварии актер нецензурно сообщил на камеру, что живет небедно — прим. «ВМ»). Ефремова действительно трудно принять за клошара — это такое милое французское название для бомжей, которые жили под мостами… Я не уверен, что проблема с деньгами непреодолимая.

Добровинский напомнил, что на апелляционном суде Ефремов через своих адвокатов попросил суд оказать содействие в предоставлении нотариусов в СИЗО.

— Объяснение простое: есть ячейка, где лежит очень много денег. Доступ к ней только у Михаила Олеговича. Конечно, в банк его не пустят. Тут нужна доверенность, но начальник изолятора отказывается помогать ее сделать, тогда как суд может рассмотреть этот вопрос на отдельном заседании. Поэтому мне кажется, что если Ефремов не лукавит, то рано или поздно деньги за него получит его супруга, когда ей дадут разрешение.

Странно еще и то, что за все время нахождения под домашним арестом Ефремов не вызвал нотариуса на дом.

— Для чего Ефремову здесь лукавить?

— Для экономии, конечно же. Вот он три миллиона отдал (в качестве компенсации потерпевшей стороне — прим. «ВМ») — они стоили полгода. Остается посчитать, сколько будет стоить скостить срок еще немного.

— Есть ли у Ефремова шанс на условный срок?

— Тут все зависит от него самого. Я недавно встречался с его представителями, мы обсуждали вопрос предоставления извинений потерпевшим, поскольку они так ничего и не получили. Сейчас говорить с ними о смягчении приговора бессмысленно.

Если Ефремов будет упорствовать в своей позиции, то и на кассации он ничего не получит. Если же он сумеет убедить, что искренне раскаялся в содеянном и признал вину, тогда все может измениться.

— Нет ли у вас ощущения, что весь процесс по делу Ефремова превратился в карнавал? Он не раз извинялся, но ни к чему существенному это не привело, а издевки над актером не прекращаются.

— Этому тоже есть несколько причин. Во-первых, форма извинений. К чему была такая публичность? Ну а если ты извиняешься перед публикой, то тогда уж и обращайся прямо к ней. Потерпевшие — простые рязанские люди, симпатичные и честные. Они отреагировали так, как отреагировали.

Во-вторых, Ефремов признал вину только сначала, а потом его позиция поменялась: то в машине его не было, то за рулем были марсиане, то девушки какие-то… Потом он начал мешать потерпевших с помоями, бросая фразы в духе: «Вы, мерзавцы, только и ждали, пока Захаров умрет! Хотите его деньги». Для чего это? Это тактика такая? Так общаться с людьми, которые потеряли близкого человека? Нет, это был серьезный удар, и потерпевшая сторона заняла понятную позицию.

Собеседник «ВМ» также напомнил о влиянии бывшего адвоката Ефремова Эльмана Пашаева на судебное разбирательство. На одном из заседаний Добровинский поинтересовался у актера: все ли, что говорит Пашаев, согласовано с его позицией? Артист ответил утвердительно. При этом выстраиваемую Пашаевым линию защиты нередко критиковали за бестактность, что могло отразиться на решении суда при вынесении приговора.

— Если доверие Ефремова к Пашаеву — это ошибка, может ли она стоить ему всего?

— Михаил Олегович, с одной стороны, поступил кощунственно, а с другой — глупо. Кощунство в том, что нельзя людей мешать с помоями. Глупость в том, что занял позицию Пашаева. Я общался со знакомыми Ефремова, которые знают его с пяти лет, и все они говорят, что он хороший актер, но актеру всегда нужен режиссер. Тем не менее Ефремов — взрослый, умный, образованный человек. Он должен отдавать себе отчет в своих действиях. Однако приходит Пашаев, обещает, что вытащит, и Ефремов хватается за эту эфемерную вещь. Но если бы он сохранил свой статус — статус человека, который совершил преступление, но раскаивается, — возможно, ему бы дали четыре года колонии-поселения, а то и вообще условный срок. Может быть абсолютно все.

Так что ждем кассации, я буду там. Если защита не поменяет своего отношения к делу, особых надежд на смягчение вердикта ей питать не стоит.

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова

В июне 2020 года заслуженный артист России Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем своего джипа, врезался в машину курьера Сергея Захарова. Авария произошла на Садовом кольце в Москве. Захаров умер в больнице на следующее утро после происшествия.

В сентябре актера признали виновным и осудили на восемь лет колонии общего режима. Защита Ефремова обжаловала приговор, после чего выплатила троим потерпевшим по делу о ДТП компенсацию — по одному миллиону рублей на человека. Суд принял это во внимание и смягчил вердикт, назначив артисту семь с половиной лет колонии вместо восьми.

В настоящее время Ефремов остается в изоляторе.

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