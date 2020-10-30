Михаил Ефремов останется в хозотряде московского СИЗО до конца срока

Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба Мосгорсуда

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП на Садовом кольце в Москве, решил остаться в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-5. Об этом заявила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович в пятницу, 30 октября.

Хозотряд располагается в соседнем здании от того, где пробыл первые месяцы своего заключения Ефремов. В ОНК уточнили, что в ближайшее время актера переведут на новое место.

— В хозотряде осужденные живут не в камерах, а в комнатах, они имеют право на ежевечерние звонки. Имеют свидания с родными. Да и с медициной в СИЗО-5 и вообще в Москве все-таки лучше, чем в чувашской колонии, — цитирует Литвинович Интерфакс.

По ее словам, Ефремову придется выполнять работу, которую определит для него руководство. При этом актер сможет продолжить выступать — в хозотряде проводят культурные мероприятия. Общественный наблюдатель назвала СИЗО-5 лучшим выбором Ефремова для отбывания срока.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

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