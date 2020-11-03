«У меня нет слов»: Пашаев отреагировал на финансовые проблемы Ефремова

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Отсутствие у Михаила Ефремова денег ничуть не удивляет, заявил «Вечерней Москве» бывший адвокат актера Эльман Пашаев.

Ранее представитель интересов артиста Петр Хархорин сообщил «Московскому комсомольцу», что его клиенту «неоткуда взять деньги» на возмещение ущерба гражданской жене и матери погибшего в ДТП Сергея Захарова. При этом три миллиона рублей, выплаченные потерпевшей стороне в качестве компенсации, удалось «наскрести» только благодаря друзьям и знакомым Ефремова.

Комментируя финансовые проблемы артиста, Эльман Пашаев выразил недоумение в связи с действиями защиты актера.

— Зачем они переплатили? 800 тысяч (рублей, — прим. «ВМ») нужно было отдавать (в качестве компенсации, — прим. «ВМ»). На каком основании они переплатили? — недоумевает юрист.

По его мнению, Ефремова окружили либо безграмотные, либо непрофессиональные защитниками.

— С такими адвокатами неудивительно, что у него не осталось денег. Мне его реально жалко. Что за адвокаты такие? У меня нет слов, — заключил Пашаев.

Отметим также, что после официального вступления приговора артисту в силу он сможет сделать доверенность на жену, чтобы у нее была возможность пользоваться сбережениями в банковской ячейке и на личном счете мужа. На данный момент этого документа нет, а производственные счета актера арестованы налоговой инспекцией.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

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