Как работают елочные базары в Москве

Анастасия Аканова держит на руках дочку Арину. Они вместе выбирали новогоднее дерево на елочном базаре и стали одними из первых покупателей / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В ссубботу, 19 декабря, открылись елочные базары. 207 точек продаж работают во всех округах Москвы. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, как ведется торговля новогодними деревцами в этом году.

Елочные базары в столице традиционно открываются 20 декабря. Не стал исключением и год нынешний.

— Елочные базары будут работать до самого Нового года, — сообщил вчера мэр Москвы Сергей Собянин. — Городские базары найти несложно: они уже пять лет оформляются в едином стиле. Там соблюдаются все санитарные правила и можно получить информацию о происхождении елок. Впервые количество елочных базаров значительно увеличилось в Центральном административном округе. Один из них расположился на Тишинской площади. Узнать его несложно: декоративное ограждение, продавец в форме, а хвойный запах так и манит к новогодним деревцам. Москвичи присматриваются: пушистые ветки, аккуратненькая верхушка, гладкий ствол — такое деревце украсит любой дом.

Семья Акановых стала одним из первых покупателей. Елочку попросили упаковать в сетку. На столичных базарах это делают за считаные минуты: специальная машинка бережно пакует деревце в прозрачную сетку.

— Ариша хочет наряжать елку вместе с нами,— говорит, глядя на дочку, которая искренне радуется покупке, Анастасия Аканова.

Продавец Юрий Смольянинов поясняет: елочку лучше принести домой, установить в специальную подставку и только потом разрезать ножницами сетку. Так и руки никто не уколет, и хвоя не осыплется.

— В среднем елки могут простоять в доме три недели , — отмечает он. Елки традиционно привозят в столицу из разных регионов страны и из-за рубежа. Ключевой поставщик в нынешнем году — Пермский край.

— Цены на отечественные ели колеблются от тысячи до 1,2 тысячи рублей за метр, также в ассортименте присутствуют сосна и импортные ели, которые несколько дороже, — рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, министр столичного правительства, глава Департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

По его словам, в этом году активно развивалась система доставки товаров.

— Вы можете не выходя из дома, через интернет заказать елку, — добавил он. — Огромное количество сайтов их предлагает. Надеюсь, что каждый москвич сможет приобрести себе ель по вкусу.

Узнать, где находится ближайший елочный базар, можно на официальном сайте мэра Москвы mos.ru.

— Продавцы новогодних деревьев предлагают и дополнительные услуги, такие как доставка, продажа подставок для елок и сосен, а также дают советы по установке и уходу за деревьями, чтобы они простояли как можно дольше и радовали москвичей, — отметил Алексей Немерюк.

На всех точках продаж соблюдаются противоэпидемические правила.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владислав Овчинский, начальник госинспекции по недвижимости Москвы:

— Все работающие елочные базары должны располагаться в соответствии с установленной площадью и дислокацией, указанной в схеме размещения. В преддверии новогодних праздников Госинспекция по недвижимости проверит действующие площадки столицы на наличие возможных нарушений. Так, в прошлом году на 228 размещенных елочных базарах выявили 28 нарушений. Все они были оперативно устранены. Также работа елочных базаров в постоянном режиме будет проверяться на предмет соблюдения норм Рос потребнадзора.

КСТАТИ

В Москве начал работать сервис по доставке продуктов с фермерских ярмарок. Теперь, как рассказал первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, министр столичного правительства, глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, горожане смогут заказать с ярмарок полюбившиеся продукты на дом. По его словам, сейчас такую услугу можно получить на пяти московских ярмарках, в дальнейшем этот сервис будет расширяться.

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