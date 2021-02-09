Помощь погорельцам: кто может получить компенсацию при пожаре

Фото: Пресс-служба департамента ГОЧСиПБ

В минувшие выходные в поселке Мосрентген произошел пожар в жилой девятиэтажке. Пострадали 14 человек, трое погибли. Несколько десятков жильцов дома фактически лишились имущества. Столичная мэрия пообещала оказать помощь погорельцам. «Вечерняя Москва» узнала, какую поддержку власти могут предоставить пострадавшим в результате подобных ЧП гражданам.

Единого закона о погорельцах в России нет. На федеральном уровне существуют несколько статей Жилищного, Гражданского и Уголовного кодексов, а также приказ МЧС. Отдельные нормативно-правовые документы позволяют отрегулировать вопросы преодоления возникших из-за утраты имущества неприятностей, предоставления другого жилья и помощи пострадавшим. Это комплексная и многогранная работа.

Государство восстанавливает свое жилье

В первую очередь необходимо установить причину возгорания, объяснила юрист, эксперт в сфере ЖКХ Ольга Перминова. Для этого после ликвидации пожара сотрудник МЧС составляет акт. В нем указываются данные о том, что способствовало ЧП, кто пострадал или погиб. Затем вызывается оценщик, определяется сумма причиненного ущерба.

По словам специалиста, в каждом случае необходимо разбираться индивидуально. Виноватым может быть житель квартиры или частного дома, управляющая компания или поджигатель.

— Государство, в свою очередь, занимается восстановлением жилья только в том случае, если помещение находится в его собственности, а люди там проживают по договору социального найма. Так что частным собственникам ни на какую помощь от государства рассчитывать не стоит, — отметила Перминова.

Для минимизации последствий пожара эксперт посоветовала страховать свою недвижимость. Тогда страховая компания в рамках указанной в договоре суммы поможет с восстановлением имущества, или это позволит приобрести новую квартиру.

Кому помогут с квартирой после пожара

Случаи, когда государство выделяет жилье погорельцам, все же есть.

Согласно статье 95 ЖК РФ, это возможно в связи с чрезвычайными обстоятельствами, на которые собственник никак повлиять не мог. Тогда выделяется временное жилье из маневренного фонда. Касается это в основном стихийных бедствий, когда оставаться в зданиях уже просто опасно, есть риск их обрушения. В этом же случае можно рассчитывать и на денежную компенсацию, и на жилищный сертификат.

В Москве, например, как следует из закона «Основы жилищной политики» (с документом можно ознакомиться на сайте mos.ru), существует специализированный жилой фонд. Его используют для неотложного расселения людей из-за «пожаров, аварий, стихийных бедствий, чрезвычайных обстоятельств, либо капитального ремонта или реконструкции домов».

Фото: РИА Новости / Владимир Буров

Кроме того, согласно статье 57 ЖК РФ, людям, жившим в квартирах по договорам социального найма, также могут предоставить жилье, если предыдущее непригодно для проживания.

Если же причиной стал поджог, то открывается уголовное дело в рамках статьи 167 УК РФ. Если виновника найдут, а в его действиях увидят состав преступления, то он может получить до пяти лет тюрьмы. Только государство тут уже ни при чем. Если уголовное дело не возбуждено, то компенсацию можно затребовать в рамках гражданского судопроизводства.

До суда можно не доводить

Также на поддержку от государства можно рассчитывать, если утрачено единственное жилье. В этом случае переселят в квартиру по договору социального найма, находящуюся в муниципальной собственности. Но, как отмечает юрист, в каждом случае все индивидуально и зависит от причины пожара.

Рассчитывать на получение компенсации можно и тогда, когда причиной пожара стали действия государственных организаций и управляющих компаний. Решаются эти вопросы как в досудебном, так и в судебном порядке.

По словам Перминовой, с доведением дела до суда не стоит торопиться.

— Сначала стоит попробовать решить вопрос мирным путем, написав досудебное обращение или претензию виновнику. Довольно часто управляющая организация, если пожар произошел по ее вине, предлагает провести ремонт собственными силами. А если виновник отказывается, то тогда уже нужно обращаться в суд. Правда, тогда суд может запросить свою экспертизу, — объяснила эксперт.

Порядок действий

За жилое или нежилое помещение в любом случае отвечает собственник, отмечает юрист. Кто бы это ни был — государство или частное лицо. Именно на плечи собственника возложено преодоление последствий пожара. Сначала все фиксируют и проводят расследования пожарные, составляется акт.

Далее производится оценка материального ущерба. После этого необходимые сведения направляются либо в страховую компанию, если жилье застраховано, либо в местную администрацию, если помещение принадлежит государству.

Если выясняется, что жилье сгорело из-за халатности самих жильцов и не было застраховано, восстанавливать его придется точно за свой счет, заключила Перминова.

Что же касается недавней трагедии в поселке Мосрентген, то, по предварительной версии, причиной пожара стала неисправная электропроводка. Виноваты в этом жильцы или обслуживающая организация, предстоит выяснить. Несмотря на это, власти Москвы уже пообещали оказать помощь пострадавшим.

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