Я подарю тебе звезду и пламя

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Приближается самый романтичный праздник — День всех влюбленных. «Вечерка» в рубрике «Я покупаю» узнала у владелицы мастерской подарков Анны Илюхиной, что можно преподнести своей половинке.

Сейчас очень популярны подарочные боксы. Можно купить красивую коробку и положить в нее несколько презентов. В тренде экологичность, поэтому обратите внимание на картонные упаковки, перевязанные бичевкой. Для украшения используйте сухие травы — розмарин, лаванду.

Мужчина может купить своей возлюбленной набор уходовой косметики — авторское мыло, бальзам для губ, скраб для тела, твердый шампунь, соль для ванны. Дополнят подарок бьютигаджеты, например массажный роллер. Желательно, чтобы продукты были не из масс-маркета. Еще один отличный вариант — бокс с ароматическими свечами из соевого воска.

Хорошим наполнением мужского бокса станет еженедельник в деревянной или кожаной обложке и набор средств для ухода. Букеты из колбасы ушли в прошлое. Но если хотите подарить что-то вкусное, то выбирайте оригинальные продукты, например набор снеков из дичи, а не просто сервелат из соседнего магазина.

Именные бокалы

На бокалах для вина можно сделать гравировку ваших имен на заказ. Из персональной посуды пить любой напиток будет еще приятнее.

Цена: 600 рублей.

Исполню желания

Подарите второй половинке набор с купонами на исполнение 10 желаний. Его можно сделать самостоятельно или купить готовый в магазине. Каждая страничка в нем оформлена в виде красивого талончика на завтрак в постель, массаж тела или на романтический ужин при свечах. А ваш партнер сможет воспользоваться ими в любой день.

Цена: 500 рублей.

Вырасти сам

Преподнесите любимому человеку экокуб — это набор для выращивания растения в домашних условиях. Там есть грунт, семена, можно выбрать любую зелень — лаванду, ель, акацию. С помощью экокуба без особых усилий получится самостоятельно вырастить деревце или цветок.

Цена: 400 рублей.

Часы счастья

Отличный подарок для влюбленных, которые живут вместе, — часы с известной фразой из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»: «Счастливые часов не наблюдают». На них нет привычных цифр, они словно осыпались вниз. По заказу на часах можно сделать дату вашей свадьбы или знакомства. Они отлично впишутся в любой интерьер.

Цена: 1000 рублей.

Свои тропики

И снова идея для любителей создавать уют в доме — флорариум. Это стеклянная емкость, в которой находится садик с тропическими растениями, украшенный камнями. Такая зелень нуждается в минимальном уходе и при этом отлично украсит ваш интерьер.

Цена: 3500 рублей.

Беспроигрышный вариант

Подарочные наборы с косметикой стали универсальным вариантом подарка. Но можно поступить оригинальнее и подарить девушке бьюти-бокс — набор с миниатюрными средствами. Содержимое коробки будет оставаться сюрпризом до распаковки. Внутри, как правило, находятся пробники косметики. Так девушка сможет выбрать подходящее для себя средство и приобрести его в большем объеме.

Цена: 3000 рублей.

«Говорящие» вещи

Сделайте на заказ парные свитшоты или футболки со стильным одинаковым рисунком. В такой одежде будет забавно ходить куда-нибудь вдвоем. Футболки с надписями вроде «он — мой» или «она — моя» давно перестали быть трендом. Но вы можете сделать одежду со словами, которые понятны только вам.

Цена: 3000 рублей.

Для жарких вечеров

Чтобы полюбоваться танцующими языками пламени, не обязательно иметь загородный дом с огромным камином. Существуют настольные биокамины, которые работают на экологичном топливе. С двух сторон пламя окружают керамические камни — они придают горению завораживающий вид. Благодаря компактному размеру его можно поставить в любом месте.

Цена: 5000 рублей.

Всегда горячий обед

Еще один вариант полезного презента — ланч-бокс с подогревом, в котором можно хранить еду, брать ее с собой на работу и даже разогревать (устройство подключается к сети). Такой подарок будет полезен тем, кто часто находится в разъездах. К боксу можно добавить термокружку или термос.

Цена: 3000 рублей.

Посмотри на небо

Если вы помните дату и место вашего знакомства, то закажите картину с изображением точного расположения звезд в тот момент. Многие сервисы предлагают эту услугу. Картина может быть любого дизайна.

Цена: 1000–3000 рублей.

Придется по вкусу

Если ваш партнер любит готовить, то подарите вещь, которая поможет ему в этом увлечении. Например, машинку для изготовления сахарной ваты или попкорна. Есть готовые наборы для приготовления домашнего шоколада, мороженого, глинтвейна или коробочки с разными травами, которые можно комбинировать и заваривать из них вкусный чай. А тем, кто любит напитки покрепче, можно преподнести набор для приготовления коктейлей, куда входит буклет с рецептами, барная ложка, воронка, несколько бутылочек алкоголя.

Цена: 3000 рублей.

С заботой о здоровье

Подарок на День святого Валентина может быть с заботой о здоровье. Подарите своей половинке электрическую зубную щетку, которую можно синхронизировать со смартфоном. Специальное приложение собирает данные о результатах чистки полости рта, анализирует качество выполнения процедуры и дает советы.

Цена: 4000 рублей.

МУЖЧИНЫ ХОТЯТ ПРОСТО ПОЕСТЬ

Международный скидочный сервис провел опрос и узнал, что самым ожидаемым подарком у мужчин стала доставка еды (об этом заявили 23 процента респондентов), чуть менее популярны электроника, деньги, ужин в ресторане и одежда. Что интересно, большинство представителей сильного пола рассказали, что и своим половинкам они собираются в качестве презента заказать доставку еды. Удобно: и любимую порадовал, и сам поел!

Женщины же на Валентинов день чаще всего ждут букет цветов (34 процента), немного реже — подарочный сертификат, билет в кино, книгу и ужин в ресторане. Мужчины потратить на праздник готовы 3700 рублей, женщины — 2600 руб лей. В антирейтинге подарков вошли: открытка, мягкая игрушка, настольные игры, алкоголь, спортинвентарь. Россияне на День влюбленных тратят около 39 долларов. Самые щедрые жители Гонконга, они готовы раскошелиться на 124 доллара.

НАДО ЖЕ!

Популярный сервис по поиску работы выяснил, что 56 процентов россиян проведут 14 февраля дома, а подарить любимым собираются цветы, косметику и сладости.

ЭКСТРИМ ИЛИ РЕЛАКС

В столице можно найти развлечение на любой вкус. Любители экстрима могут зайти в картинг-клуб, покататься на снегоходах, полетать в аэротрубе. Если ваша вторая половинка обожает животных — посетите конный клуб, контактный зоопарк, поплавайте с дельфинами, покатайтесь на собачьей упряжке.

Если вы оба хотите отдохнуть, то сходите в SPAсалон или баню вдвоем, воспользуйтесь услугами флоатинга (плавание в соленой воде) — это очень расслабляет. Есть и другие интересные идеи — например, посещение квест-комнаты, аквапарка или батутного центра. Помните, что можно купить подарочный сертификат и посетить эти места в любое время.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мария Игнатенко, ведущая мероприятия, организатор праздников:

— В День всех влюбленных создайте дома романтическую атмосферу. Распечатайте совместные фото и развесьте их по квартире. Напишите на них свои воспоминания и теплые слова. Добавьте воздушных шаров — их распишите своими любимыми фразочками. Создайте фильм о ваших отношениях из совместных видео и фото или соберите красивый альбом.

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