«Утаить негатив будет сложно»: что нужно знать о новых правилах купли-продажи авто с пробегом

Фото: Анна Быкова

В России с 1 мая текущего года вступит в силу новый проект закона, позволяющий заключать договор купли-продажи транспортного средства в электронном виде через портал «Госуслуги». «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, насколько новый формат безопасен и как грамотно воспользоваться упрощенной системой покупки авто.

На сегодняшний день при продаже автомобиля используются бумажные бланки договоров, которые заполнятся собственноручно в письменной форме или на компьютере. Примечателен тот факт, что их нотариально заверять необязательно. По новым стандартам, как обещают законодатели, оформление документов по купле-продаже авто упростится и вся информация о сделке будет загружена в онлайн-режиме из баз данных автоматически.

Новый порядок операции позволит закреплять сделку с помощью электронной подписи и дальнейшей передачи договора о купле или продаже на регистрацию в Госавтоинспекцию в цифровом варианте.

Согласно постановлению, провести такую процедуру позволяется только физическим лицам исключительно с автомобилями, у которых имеется пробег. Для того чтобы операция состоялась, продавцу необходимо загрузить на портал пакет документов: полис ОСАГО (если он имеется), свидетельство о регистрации и паспорт транспортного средства. За продавцом также остается право выбора — оставлять себе госномер или нет.

По словам автомобильного эксперта Андрея Аксенова, при заключении сделки между продавцом и покупателем и дальнейшей процедуре оформления транспортного средства стоит учитывать, что все штрафы с камер видеонаблюдения за нарушения ПДД сразу будут приходить уже новому владельцу авто.

— Причем штрафы, скорее всего, будут приходить сразу новому владельцу авто, вне зависимости от того, успел ли он перерегистрировать на себя транспорт или нет, — говорит Аксенов.

Эксперт отметил, что при покупке транспорта следует узнать у продавца не нарушал ли он правила дорожного движения, чтобы «письма счастья» с тысячными штрафами после приобретения транспорта не начали на вас сыпаться.

Как заметил Аксенов, предлагаемый формат приобретения транспорта на вторичном рынке был предложен еще в конце 2019 года Минкомсвязью РФ:

— Еще тогда ведомство предложило включить на портал «Госуслуги» новый функционал, который позволит в автоматическом режиме покупать и продавать транспортные средства.

Прежде всего, как заметил эксперт, новая система позволит покупателю в режиме онлайн ознакомиться с историей автомобиля.

— У вас сразу будет полная биография транспорта. О том, сколько у него было владельцев, параметры авто. Если у машины были какие-либо ограничения со стороны приставов — все это тоже будет указано, как и информация о том, что авто было в розыске или в залоге. Утаить какой-либо «негатив» о товаре продавцу теперь будет максимально сложно, — сказал Аксенов.

Фото: pixabay.com

При этом специалист отметил, что одними электронными пересылами документов и электронными подписями операция не может считаться завершенной.

— Согласитесь, что одно дело — верить фотографиям, которые можно откорректировать, а совсем другое — посмотреть на транспорт живьем.

Да и никто не отменял прохождения смотровой площадки, где инспекторы сверяют VIN и номер двигателя на транспорте с указанными в ПТС, также авто должны осмотреть и предоставить свидетельство о его регистрации. Поэтому говорить о полном переходе на дистанционный режим купли-продажи, как заметил Аксенов, нельзя.

Среди преимуществ для покупателя эксперт выделил следующие: благодаря тому, что документы заливаются на портал «Госуслуги» автоматически, нет необходимости заполнять огромное количество бумаг и заверять их у нотариуса. Практически вся документация имеется уже в базе Госавтоинспекции, что дает возможность инспектору заранее ознакомиться с состоянием приобретенного транспорта, что дополнительно экономит ваше время и уменьшает количество подходов к окошку с документами.

— Для продавца одним из главных преимуществ станет то, что у него после продажи имеется электронно зафиксированный факт продажи транспорта. И, предположим, если новый владелец не успеет поставить авто на учет, продавец сможет доказать, что транспорт продан и любые взыскания — будь то штраф или налог — автоматически перейдут на фактического владельца. При старой схеме долги приходили бы экс-владельцу.

Что же касается в целом безопасности проведения электронной процедуры купли-продажи авто, эксперт не исключил вариантов мошенничества. Прежде всего, с использованием электронной подписи покупателя авто.

— При проведении операции, если вы не ориентируетесь в том, как работает портал «Госуслуги», обратитесь к автоюристу, который сможет последовательно объяснить весь процесс. Не направляйте свои данные третьим лицам, которые представляются продавцами авто. В договор о купле-продаже вся информация будет загружаться автоматически.

Однако, отметил автоэксперт, махинация возможна с использованием электронной подписи.

— Если вы случайно все же направили свои данные так называемому продавцу транспорта, то будьте готовы, что они смогут воспользоваться вашими учредительными документами и получат доступ к электронной подписи.

Такое приобретение для мошенника, как отметил эксперт, настоящий клад, ведь аферист получит доступ и к финансам, и к иным засекреченным данным жертвы.

В случае же если вашу электронную подпись все же похитили, Аксенов рекомендует незамедлительно обратиться в полицию. Правоохранители совместно с удостоверяющим центром найдут злоумышленника и помогут взыскать ущерб.

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