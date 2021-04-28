Увидеть Белую реку и Соловки: теплоходы отправляются по уникальным маршрутам

Рулевой круизного теплохода Егор Горбатов встречает пассажиров. Одной из первых на борт ступила москвичка Мария Зельдович / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

28 апреля, в среду, от причала Северного речного вокзала отправился первый круизный теплоход. Он вернется в столицу через две недели.

На круизном теплоходе царит суматоха. Команда завершает последние приготовления: через час на палубе появятся первые пассажиры. К этому времени все должно быть идеально. Кроме того, теплоход на следующие полгода станет домом и для команды.

Узкие длинные коридоры пылесосят особенно тщательно, вдоль стен расставляют дозаторы с антисептиками, протирают все зеркальные поверхности — теплоход должен встретить пассажиров во всей красе.

— Мы отправляемся с причала Москвы в Уфу, — рассказала руководитель операторского отдела круизного флота Любовь Ильинская. — Мы активно сотрудничаем с правительством Башкортостана, потому что освоение реки Белой в круизном направлении — приоритетная задача как местных властей, так и нашего круизного флота.

Она добавила, что это направление пользуется большим спросом среди туристов.

— Так как у нас теплоход экспедиционный, его маршрут проходит по уникальным местам, которые нельзя посетить больше ни на одном другом судне России, — отметила Любовь Ильинская.

Небольшая ширина и компактность круизного теплохода позволяет ему пройти Беломорско-Балтийский канал — самый узкий в России. А значит, пассажиры могут посетить Соловки и Архангельск. Кроме того, теплоход может ходить как по рекам, так и по морям.

Первые туристы начинают прибывать на причал. Близится время посадки. Вся команда рассредоточилась по своим местам. Встречать гостей выходит лично рулевой Егор Горбатов.

— Всем пассажирам на входе мы измеряем температуру. Но чтобы сделать их отдых комфортным, внутри они могут ходить без масок при условии, что они будут соблюдать социальную дистанцию, — уточняет он.

Одной из первых среди пассажиров на борт ступила москвичка Мария Зельдович.

— Я не первый раз путешествую на круизном теплоходе. С возрастом стала ценить спокойный, размеренный отдых, но просто лежать и глазеть на небо я не собираюсь. В круизе есть возможность посетить интересные экскурсии, — рассказывает Мария. — В этом путешествии я больше всего хочу увидеть реку Белую на Урале.

Поездка продлится две недели, после чего туристы вернутся обратно в столицу.

Круизный теплоход будет курсировать до середины октября. В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы отметили, что в центральной части акватории столицы смогут проходить по 120 судов в сутки. Половину из них будет принимать недавно отремонтированный комплекс Северного речного вокзала.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Лискутов, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы:

— В этом году к Северному речному вокзалу подойдут 60 круизных теплоходов. Они объединяют Москву речными туристическими маршрутами с 38 городами России. Среди теплоходов — «Родная Русь», «Григорий Пирогов», «Андрей Рублев», «Ленин», «Мустай Карим» и многие другие. Наша задача — сделать прогулки еще более удобными и популярными, а время, проведенное на Северном речном вокзале, интереснее и насыщеннее. Скоро столица начнет принимать судна из других регионов страны.

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