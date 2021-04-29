Гуманный суд и фантастические вещи. Как главная обвиняемая в смерти Марьянова избежала тюрьмы

Фото: СК РФ

Глава подмосковного реабилитационного центра «Феникс» Оксана Богданова получила три года колонии условно по делу о смерти актера Дмитрия Марьянова. Он, будучи пациентом центра, погиб после того как Богданова запретила вызывать ему скорую. Состояние артиста продолжило ухудшаться, и, когда его все же госпитализировали, было уже слишком поздно. Родственники актера во всем винят Богданову, которая отрицает свою причастность к произошедшему. Что известно об этом громком деле и как обвиняемая избежала реального тюремного срока, разбиралась «Вечерняя Москва».

Алкоголизм и «подвижный тромб»

Первые упоминания о том, что актер Дмитрий Юрьевич Марьянов страдает от разного рода проблем со здоровьем, появились в прессе несколько лет назад. Близкие Марьянову люди рассказывали журналистам, что актер любил пригубить до такой степени, что «в некоторых случаях не мог остановиться сам». Когда всем стало очевидно, что так больше не может продолжаться, родственники артиста приняли непростое решение: отправить его на лечение в «Феникс».

По информации подмосковных следователей, Марьянов проходил лечение от алкогольной зависимости с 6 по 15 октября 2017 года. За это время состояние актера успело сильно ухудшиться: к 15 октября консультанты и бывшие клиенты центра успели по меньшей мере десять раз сообщить руководству «Феникса» о жалобах артиста на дурное самочувствие и боль в ноге.

Как отмечали СМИ, боль в ноге, которую Марьянов испытывал во время реабилитации, могла быть тревожным сигналом из прошлого актера. За год до начала лечения от алкоголизма, летом 2016-го, он пожаловался на проблемы с правой ногой. Врачи после обследования заявили, что у артиста «плавающий тромб», и установили Марьянову специальный фильтр. Также он был вынужден пить разжижающие кровь препараты.

Фото: Официальная страница Ксении Бик в Facebook (https://www.facebook.com/profile.php?id=100010920460943)

В чем обвиняют Богданову?

Как заключили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области, сотрудники «Феникса» убеждали Богданову в необходимости показать Марьянова врачам, однако женщина решила иначе. Она запретила вызывать актеру скорую помощь, заявив, что тот продолжит «социально адаптироваться в стенах центра». Тем не менее Марьянову становилось хуже с каждым днем, пока однажды, несмотря на запрет Богдановой, скорую вызвал один из пациентов «Феникса». Однако было уже слишком поздно: артиста привезли в больницу, где его не стало.

Следствие установило, что у Марьянова оторвался тромб (произошел сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери — прим. «ВМ»). В подмосковном управлении СК со ссылкой на экспертное мнение обратили внимание, что актер мог бы выжить, если бы его госпитализации не помешали.

Также следствие указало на другие подозрительные действия Богдановой. Она, по сведениям СК, поручила персоналу вводить Марьянову препараты «галоперидол» и «феназепам». У кого они были куплены и все ли было в порядке со сроками их годности, неизвестно. При этом подчеркивается, что эти лекарства можно давать строго в пределах медучреждения и только по назначению лечащего врача.

Уже 16 октября, на следующий день после гибели Марьянова, подмосковное управление СК завело уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей» (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

Непосредственно против Богдановой следователи начали уголовное преследование по другим статьям. В мае 2019 года ей предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а именно в незаконном оказании медицинских услуг, не имея на то законных оснований и лицензии, что повлекло по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Позднее СК принял решение возбудить еще одно дело — об оставлении в опасности (ст. 125 УК России).

Богданова свою вину отрицает, однако следствию удалось собрать достаточную доказательную базу. В рамках расследования были допрошены 50 свидетелей, произведены десятки выемок и обысков, а также шесть экспертиз.

Фото: ntv.ru

«Неожиданно гуманный суд»

Как стало известно «ВМ», 29 апреля 2021 года Лобненский суд вынес Богдановой приговор — три года колонии условно с выплатой миллиона рублей в качестве компенсации и штрафом в размере 50 тысяч рублей. Прокурор просил дать главе «Феникса» тот же срок, но реальный (если суммировать обвинения, вменяемые Богдановой, ей грозило шесть лет лишения свободы — прим. «ВМ»). Более того, гособвинитель согласился с иском потерпевшей стороны — в лице вдовы актера Ксении Бик, его брата Михаила Марьянова и сына Даниила — о компенсации морального вреда на сумму 30 миллионов рублей.

Однако суд решил иначе и, как пишут различные Telegram-каналы и пользователи Сети, проявил «неожиданную гуманность» по отношению к Богдановой. Родственники Марьянова и некоторые СМИ допускают, что причины такой «гуманности» кроются в необычной лазейке, которой могла воспользоваться директор реабилитационного центра.

По некоторым данным, Богданова во время следствия вышла замуж за Константина Мосунова — консультанта и бывшего пациента «Феникса». Он, как утверждает пресса, является правой рукой Богдановой и ныне главным свидетелем по делу о смерти Марьянова. Хитрость, по мнению журналистов, состоит в том, что новый статус Мосунова — супруг — позволил ему воспользоваться 51-й статьей Конституции РФ и не свидетельствовать против себя и своих близких. Иначе говоря, он законным образом имеет право не давать показания против жены.

Дело принимает еще более крутой оборот, если верить другим данным СМИ: за четыре года следствия Богданова не только нашла мужа, но и успела забеременеть от него. Именно это, возможно, помогло ей найти снисхождение суда, назначившего условный срок вместо реального.

Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

«Остается только кричать, как им плохо»

«Очень мягкий» приговор Лобненского суда по делу о смерти Марьянова стал победой адвокатов Богдановой, заявил «Вечерней Москве» юрист, адвокат, доцент кафедры гражданского права РПА Минюста России Андрей Некрасов. Его удивило, сколь много факторов сыграло в пользу обвиняемой.

— Допускаю, что некоторые обстоятельства, включая беременность Богдановой, были учтены как смягчающие вердикт, — сказал собеседник «ВМ». — Еще могло сыграть то, что дело рассматривалось в области. Там вообще отдельная вселенная, где иногда можно фантастические вещи сделать. Казалось бы, все происходит рядом с Москвой, но нет — ментально область очень далеко. Это касается и судов, и прокуратуры, и обвинений.

По словам Некрасова, потерпевшая сторона может обжаловать приговор, подав в течение месяца соответствующую апелляцию. Приговор на данный момент еще не вступил в силу, и у родных Марьянова есть время потребовать его пересмотреть, уточнил эксперт.

— Да, они (потерпевшая сторона — прим. «ВМ») могут добиться успеха в апелляции, кассации или Верховном суде. Но в первую очередь здесь важна позиция прокуратуры. Если они будут очень жестко настаивать на том, что приговор слишком мягкий, то шанс у потерпевших вполне есть. В остальном практика показывает, что в таких делах остается надувать щеки и кричать, как им плохо, привлекая внимание к своему делу, чтобы за них все сделали следователь и гособвинитель, — пояснил он.

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