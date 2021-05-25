Банк «Открытие» и eBay провели бизнес-шоу, посвященное экспортным онлайн-продажам

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25 мая в режиме онлайн состоялся очередной раунд бизнес-шоу для предпринимателей «Цифровая эволюция бизнеса», на котором обсуждался экспорт товаров компаний малого и среднего бизнеса через eBay — глобальную площадку, открывающую продавцам из России доступ более чем к 187 миллионам покупателей по всему миру. Организаторами мероприятия выступили банк и маркетплейс.

Цифровизация бизнеса — глобальный тренд, который меняет правила делового мира. Пандемия заставила предпринимателей активно подключать онлайн-инструменты продвижения товаров и продаж.

Заместитель председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова и генеральный директор маркетплейса на глобальных развивающихся рынках Илья Кретов рассказали участникам, как увеличить экспортные онлайн-продажи и найти новую покупательскую аудиторию за границей.

По словам Надии Черкасовой, в 2020 году 8,6 тысячи клиентов банка, представляющих малый и средний бизнес, хотя бы раз экспортировали товары и услуги в 151 страну мира. Их выручка составила 124 миллиарда рублей. Больше всего клиенты банка экспортировали товары в Китай, Беларусь, Казахстан и Турцию.

Как отметил Илья Кретов, рынок розничного онлайн-экспорта товаров из России является одним из быстрорастущих: в 2020 году он превысил один миллиард долларов, а темпы его роста по сравнению с 2019 годом увеличились в два раза.

— В условиях пандемии экспортные онлайн-продажи стали необходимым шагом для обеспечения непрерывности и дальнейшего развития бизнеса, — подчеркнул Илья Кретов. — В апреле 2020 года совместно с банком мы запустили программу поддержки малого и среднего бизнеса. По итогам программы число российских экспортеров на нашей платформе увеличилось более чем на 12 тысячи предпринимателей. Выручка новых продавцов выросла на 68 процентов по сравнению с 2019 годом, а общее число товарных объявлений россиян на ней достигло 1,9 миллиона единиц.

В ходе бизнес-шоу, которое транслировалось через социальные сети, российские предприниматели поделились личным опытом онлайн-экспорта. В преддверии Недели российского предпринимательства маркетплейс и банк запускают второй раунд инициативы для представителей малого и среднего бизнеса.